El Festival de Toronto inicia su 48 edición marcado por la huelga de Hollywood

Toronto (Canadá), (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) inicia este jueves su 48 edición marcado por las huelgas de actores y guionistas de Hollywood y el homenaje que la muestra canadiense dará al cineasta español Pedro Almodóvar.

El certamen comienza oficialmente con la proyección de la cinta de animación japonesa “The Boy and the Heron”, del director Hayao Miyazaki, autor de películas como “Mi vecino Totoro” (1988) y “El viaje de Chihiro” (2001), que ganó el Óscar al Mejor Filme de Animación.

La elección del filme de Miyazaki, el primero del director nipón de 82 años en una década, para inaugurar el festival es inusual: es la primera vez en sus 48 años de historia que Toronto abre con una película de animación.

Además, la proyección no será el estreno mundial de “The Boy and the Heron”, que ya se empezó a proyectar en Japón a principios de julio con un gran éxito de taquilla.

Por otro lado, este año, TIFF homenajeará a Almodóvar, de 73 años y ganador de dos Óscar con “Todo sobre mi madre” y “Hable con ella”, con la entrega el 10 de septiembre de uno de los premios Tributo del festival.

TIFF ha indicado que el premio es un reconocimiento al “profundo impacto” que su filmografía ha tenido gracias a “su visión artística, atrevida narrativa y compromiso inquebrantable para empujar los límites del cine”.

Almodóvar estará acompañado en la ceremonia de entrega por otros destacados nombres del cine mundial que también han sido premiados este año por TIFF: los directores Spike Lee (EE.UU.), Carolina Markowicz (Brasil), Lukasz Zal (Polonia) y Shawn Levy (Canadá), así como los actores Patricia Arquette, Colman Domingo, Vicky Krieps y Andy Lau.

La presencia de nombres como Almodóvar, Lee o Arquette en la 48 edición del festival de Toronto, considerado uno de los más importantes del mundo, es una alivio para la muestra, que este año se celebra en medio de las huelgas de actores y guionistas que han paralizado Hollywood.

Si en ediciones anteriores las calles de Toronto se llenaban de las estrellas de Hollywood, especialmente durante los primeros cuatro días de la muestra, este año las huelgas han vaciado TIFF de una parte importante de su glamour.

Los directores estadounidenses, o los basados en EE.UU., sí acudirán a TIFF gracias a que su sindicato, Directors Guild of America (DGA), llegó a un acuerdo laboral con las productoras a principios de verano.

Y los cineastas y actores de fuera de Estados Unidos también estarán presentes ya que no están sujetos a las normas de los sindicatos estadounidenses.

Pero los actores de Hollywood, con contadas excepciones, estarán ausentes, lo que dejará las tradicionales alfombras rojas del festival más desnudas que nunca.

Nombres como Michael Fassbender, Emily Blunt, Jodie Foster, Sylvester Stallone, Annette Bening, Vincent D’Onofrio, America Ferrera, Seth Rogen o Tommy Lee Jones no podrán hacer acto de presencia para acompañar el estreno de sus películas.

De hecho, este año la organización del festival no ha emitido su tradicional listado con las decenas de nombres de estrellas de Hollywood que debían acudir a la muestra.

Aun así, no todo está perdido para las miles de personas que cada año acuden a las entradas de los cines donde se proyectan las películas de TIFF para intentar ver a algunos de los principales nombres de Hollywood.

Porque este año el festival canadiense acoge un elevado número de películas dirigidas por actores: Michael Keaton acude con “Knox Goes Away”; Viggo Mortensen con “The Dead Don’t Hurt”; Anna Kendrick con “Woman of the Hour”; Chris Pine con “Poolman” y Ethan Hawke con “Wildcat”.