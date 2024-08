El festival mexicano de videojuegos Gamergy incluirá la lucha libre y nuevos deportes

Ciudad de México, (EFE).- La tercera edición de Gamergy, uno de los mayores festivales de videojuegos en México, reveló la inclusión de la lucha libre, el fútbol y el tenis a sus actividades y destapó a Rayben como la artista que cerrará el evento.

Para esta edición del festival de ‘e-sports’ y ‘gaming’ más importante de Hispanoamérica, los organizadores anticiparon que se celebrará en tres sedes distintas este año tras captar a más de 135.000 visitantes en los dos años previos: 60.000 en 2022 y 75.000 en 2023.

En Ciudad de México, el Gamergy será del 23 al 25 de agosto en Expo Santa Fe, mientras que en la norteña ciudad de Monterrey la sede será el Showcenter Complex, los días 22 y 23 de diciembre.

Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco, será la tercera sede del Gamergy, aunque no se dieron a conocer la sede ni las fechas a realizarse aún.

Para 2025, Juan Diego García, director de Desarrollo de Negocio de GGTech Entertainment América, adelantó que el evento de ‘gaming’ y ‘e-sports’ recorrerá cinco ciudades, dos más que este año.

Además, recordó que el ‘tour’ de Gamergy este año no solo estima a México como el centro de sus operaciones, sino que comenzará una gira internacional en Miami, en Estados Unidos, y se replicará en un país distinto cada mes, como en Canadá, El Salvador, Panamá, y Argentina.

Nuevas disciplinas

Los organizadores revelaron que la empresa mexicana AAA (triple A), de lucha libre, se unirá a los eventos con tres peleas en las tres fechas programadas en la capital mexicana y la presencia de más de 30 luchadores de la más alta categoría.

El director general de la AAA Worldwide, Dorian Joaquín Roldán, anticipó que también habrá una firma de autógrafos con talentos de esta compañía y que los luchadores portarán nuevas vestimentas inspiradas en sus personajes del entretenimiento y los videojuegos favoritos.

Por otro lado, el directivo de GGTech afirmó que se habilitará una zona de tenis que pretende replicarse en cada abierto que se celebra en México para acercar a esta comunidad a los videojuegos y los ‘e-sports’.

Además, indicó que la confederación de Norteamérica, Centroamérica y El Caribe de Futbol (Concacaf), que organizará el próximo mundial, se presentará por primera vez en el festival Gamergy 2024, donde, dijo García, “se va a presentar algo que no se pueden perder”.

Para el cierre del evento, que durará tres días en la capital mexicana, se presentará la productora y DJ mexicana Rayben, con sus mezclas poco convencionales, que han escalado su fama en TikTok.

Además, los organizadores anunciaron la final de la Liga Visa ValValikiria femenil del popular juego ‘League of Legends’, que sucederá a la par de la liga latinoamericana, entre otros torneos de diferentes videojuegos.