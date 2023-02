El filme argentino “La uruguaya” es premiado en Miami

Miami, (EFE).- “La Uruguaya”, de Ana García Blaya (Argentina), fue la película ganadora de la sección oficial del V Festival de Cine Iberoamericano de Miami (IAFFM), en el que también recibieron premios “Un varón”, de Fabián Hernández (Colombia), y “Mi vacío y yo”, de Adrián Silvestre (España).

En la sección oficial recibió una mención especial “Allanamiento”, de Tomás González Matos (Chile).

La organización del festival, que se celebró del 24 al 29 de enero en Miami y presentó mas de 40 filmes en distintos formatos, informó de los galardonados en las distintas secciones, cada una con su propio jurado, mediante un comunicado.

En la sección “Nuevos Talentos”, conformada de óperas primas y segundas películas, la ganadora fue la colombiana “Un varón” y la argentina “Sublime”, de Mariano Biasin, recibió una mención especial.

En la competencia de Cortometrajes, en la que participaron 15 filmes, el jurado eligió como ganador a “Desert Lights”, de Katherine Harder Sacre (Chile), y otorgó una mención especial a “Presagio”, de Juliana Zuluaga y Tiagx Vélez (Colombia)

En Animiami, que presentó una selección de cortometrajes animados, el premio fue para “Dad Got a Job on Mars”, de Joaquín Zelaya (Argentina), y en la sección Rainbow Flamingo, para filmes de temática LGBTQ+, la española “Mi vació y yo” se hizo con el premio.

El IAFFM incluyó por primera vez en esta edición una sección para cine en proceso de elaboración (Work in Progress) en la que la ganadora fue “María ojos negros”, de Benjamín Brunet (Chile).