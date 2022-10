El filme mexicano “Háblame de ti” explora las vicisitudes de ser adolescente

Mónica Rubalcava

Ciudad de México, (EFE).- Basado en dos de sus experiencias adolescentes, el director mexicano José Eduardo Cortés Moreno se embarcó en la creación de un guion muy personal para su ópera prima, “Háblame de ti”, un filme que se estrena este jueves y que explora la validación propia de los sentimientos y el autoconocimiento.

“(La película) nació a partir de un taller de guion que tomaba en el 2014, el profesor nos decía que teníamos que escribir sobre cosas que nos hubieran pasado a nosotros mismos. Yo empecé a indagar en mi vida y dije: han pasado estas dos cosas que definen lo que yo soy, y como gran fanático del ‘coming of age’ pensé que eran historias dignas de ser plasmadas”, dice en entrevista con Efe el cineasta.

Chava es un joven de 17 años que, sin darse cuenta, queda envuelto en una apuesta con sus amigos para conseguir una novia.

El juego lo contraría, pues conoce a Carlos, un compañero de escuela que le mostrará los diferentes rumbos que puede tomar su vida si se muestra honesto consigo mismo.

Además, “Chava se enfrenta a los mensajes de una admiradora secreta que se hace llamar Brujita y en su intento de develar quién está detrás de Brujita devela secretos de su familia y se va a descubrir a sí mismo”, relata el director.

Germán Bracco es quien da vida a Chava y conoció a Cortés tres años antes de que la historia pudiera realizarse, pero desde entonces no dejó de analizar cada razón de ser del protagonista.

“Me cautivó el personaje y el desarrollo de la historia, quedamos en que trabajaríamos el personaje una vez por semana, todavía no se sabía cuándo se iba a empezar la producción, ni había financiamiento, entonces decidimos conocer absolutamente toda su historia de vida, y hasta cómo repercute su contexto en su forma de pensar”, relata Bracco de 24 años.

El actor abordó a su personaje “como a un ser humano, más allá de un papel”, y eso le permitió interpretar con total honestidad y casi autonomía del mismo personaje a Chava.

Sin embargo, el proyecto en su proceso tuvo que enfrentarse a la pandemia y a la desaparición de los fideicomisos.

No obstante, “Háblame de ti” ahora se convierte en la primera película con estreno comercial que ha sido financiada por el nuevo programa de Fomento al Cine Mexicano que vino a sustituir presupuestos como Fidecine.

AMOR ENTRE DOS HOMBRES

Si algo espera Cortés es que la película no sea catalogada solo como un filme LGBT+, pues, aunque el protagonista explora su sexualidad, explica que se trata de una historia que refleja la cotidianidad de la vida.

“Es una película de un adolescente en su despertar hacia la vida y que en este despertar descubre que tiene cierto interés por los chicos. Pero lo normalizamos, estas historias son de amor, todos somos seres humanos y todos sentimos y nos enamoramos, hay que quitarle los estigmas, la hiperdramatización y la hipersexualización de la comunidad (LGBT)”, resalta.

Por su parte, Martín Saracho, quien anteriormente ha trabajado en proyectos que representan a la comunidad LGBT+, como la serie “Amarres” (2021), celebra el avance en representación.

“Es bien importante que haya una buena representación y es hora de que las infancias y adolescencias puedan identificarse con personajes que sean entrañables, que no sean un cliché, y que englobe todo lo que una persona es”, cuenta Saracho.

El actor, quien es cercano a Bracco al sumar cuatro proyectos juntos, confiesa que fue un reto ser parte de una ópera prima.

“Creo que la energía de una ópera prima es avasalladora, te dejas guiar y todos juntos van aprendiendo en la marcha tengo puras experiencias hermosas”, apunta.

Al filme se suma el talento de la actriz Arcelia Ramírez, Renata Vaca, Julio Bracho, Isidora Vives, Isabella Argudin, Ángel Alvarado, entre otros.