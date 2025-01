El fin de la aplicación de citas para migrantes deja a 270.000 varados en la frontera

Washington, (EFE).- El fin de la aplicación CBP One, con la que los migrantes que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos pedían una cita para solicitar el ingreso al país, ha dejado a unas 270.000 personas varadas, de acuerdo a un estimado de la cadena estadounidense CBS.

La orden de poner fin a CBP One fue una de las primeras que dio el nuevo Gobierno de Donald Trump al momento de tomar el poder este lunes en Estados Unidos.

“A partir del 20 de enero de 2025 a las 12:00, las funciones de CBP One, que anteriormente permitían a personas indocumentadas presentar información por adelantado y programar citas en ocho puertos de entrada de la frontera sur ya no están disponibles”, anunció la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

“Todas las citas han sido canceladas”, añadió.

De acuerdo con un estimado de CBS News, unos 270.000 migrantes esperaban obtener una cita cuando el Gobierno de Estados Unidos suspendió la aplicación.

Lanzada por el Gobierno de Joe Biden, la aplicación empezó a funcionar en enero de 2023 y ha servido para que más de 930.000 personas hayan presentado sus casos.

La cancelación de la aplicación ha provocado que decenas de miles personas que esperaban del lado mexicano de la frontera a obtener una cita se hayan quedado varadas sin opciones para ingresar legalmente a EE.UU.