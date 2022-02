El finalista olímpico Carrillo reconoce como su modelo al español Fernández

Ciudad de México, (EFE).- El mexicano Donovan Carrillo, finalista olímpico de patinaje artístico sobre hielo en Pekín 2022, reconoció este miércoles al doble campeón mundial español Javier Fernández como su modelo y le agradeció sus elogios.

“Para mí significa mucho escuchar las palabras de un patinador al que yo crecí admirando, es una motivación extra para dar lo mejor de mi”, dijo Carrillo a una pregunta de Efe en una rueda de prensa al regresar a México.

Carrillo, de 22 años, dio la nota destacada de América Latina en la final de patinaje artístico al colocarse en la final y competir en ella sin limitaciones, pese a llegar de un país sin nieve ni tradición en su deporte, lo cual fue elogiado por Fernández, medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018.

“Ojalá tuviese las mejores condiciones de entrenamiento. Tiene una forma de patinar y una forma de expresar muy llamativas”, señaló Fernández, lo cual el mexicano tomó como una palmada en el hombro, de impulso para superarse a sí mismo rumbo a los Olímpicos de Milán 2026.

El deportista mexicano reconoció que ahora su mente está centrada en crecer y cumplir su mejor resultado dentro de cuatro años, cuando tendrá madurez y, según espera, será un patinador capaz de provocar mayores emociones que las provocadas en Pekín.

“No nos hemos puesto límites; nos hemos dejado sorprender por nuestro trabajo. En estos cuatro años espero hacer vibrar más al país que lo que vibramos esta vez”, agregó.

Además de su calidad, Carrillo impresionó en los Olímpicos por su carisma y la alegría al ejecutar un programa complejo con el cual no desentonó ante los mejores del mundo, a pesar de tener mucho menos camino recorrido.

“Agradezco a mi entrenador, Gregorio Núñez; confió en mí desde cero, cuando era un niño inquieto que le gustaba tomar velocidad sin frenar y se estampaba contra las bardas como moscas en los parabrisas. Me apoyó igual que mi familia, que me dejó soñar”, agregó.

Núñez explicó que la meta inmediata es aumentar el grado de dificultad del programa de Donovan, quien tiene margen de crecimiento, y confió en la llegada de apoyos para poder trabajar al nivel del que lo hacen los mejores del mundo.

La directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes, Ana Guevara, garantizó que Carrillo seguirá recibiendo una ayuda de 30.000 pesos mensuales (unos 1.500 dólares) y elogió la capacidad de crecimiento del competidor, convertido en la figura deportiva de México en el inicio del 2022.

Carrillo llegará en unas horas a la ciudad de León, donde se entrena, y tras un breve descanso, empezará a prepararse para los Mundiales de Montpellier, Francia, en marzo próximo.