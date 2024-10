El fiscal aporta pruebas completas de la conducta “delictiva” de Trump al perder el poder

Washington, (EFE).- El informe completo del fiscal especial a cargo de la investigación a Donald Trump (2017-2021) sobre el caso del asalto al Capitolio fue difundido este miércoles por la Justicia y aporta nuevas pruebas de la conducta “delictiva” en la que, según concluye, el expresidente estadounidense incurrió en un intento “desesperado” de revertir los resultados de los comicios de 2020.

“Trabajando con un equipo de conspiradores privados, el acusado actuó como candidato cuando utilizó múltiples medios criminales para perturbar, mediante fraude y engaño, la función gubernamental mediante la cual se recolectan y cuentan los votos, una función en la que el acusado, como presidente, no tenía ningún papel oficial”, sostiene su moción.

La jueza que está al frente de ese proceso en Washington DC, Tanya Chutkan, había autorizado el pasado 5 de septiembre a la Fiscalía dar a conocer nuevas pruebas y su orden abría la puerta a que estas fueran públicas antes de las presidenciales del 5 de noviembre, en la que Trump es candidato.

El documento, firmado por Smith, tiene 165 páginas e intenta desmontar el argumento de que Trump gozaba de inmunidad presidencial y, por el contrario, asegura que actuó en una capacidad privada.

“Aunque era el presidente en ejercicio durante las conspiraciones denunciadas, su plan era fundamentalmente privado”, dice el texto, según el cual ninguna de las acciones de Trump en ese momento eran inmunes a una eventual persecución o porque no eran oficiales o porque se rebate cualquier presunta inmunidad.

Cuando Trump perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020, según el fiscal, “recurrió a delitos para intentar mantenerse en el cargo”.

“Con cómplices privados, lanzó una serie de planes cada vez más desesperados para anular los resultados electorales legítimos en siete estados que había perdido: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pensilvania y Wisconsin”. Esos esfuerzos, añadió Smith, tenían como objetivo “el engaño”.

El fiscal concluye sin lugar a dudas que su esquema para seguir en la Casa Blanca fue “un esfuerzo delictivo privado”.

Que actuara como candidato o como presidente en ese momento es una cuestión clave en este caso: el 1 de julio el Supremo le concedió una inmunidad parcial al establecer que “un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional”, pero no por aquellos actos “no oficiales”.

Parte de las alegaciones están tachadas por estar cubiertas por el secreto de sumario, pero muestran a Trump como responsable del ataque al Capitolio, al decir que mintió para exaltar a una multitud “grande y enfadada” a que fuera a ese edificio y alterara el recuento de los votos.

Ese 6 de enero unas 10.000 personas -la mayoría simpatizantes de Trump- marcharon hacia la sede del Congreso y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria de Biden en esos comicios. Hubo en total cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.

Trump está acusado de conspirar para anular los resultados de los comicios, algo que acabó en ese asalto. Después de la decisión del Supremo, Smith rehizo su acusación para ajustarse a la misma y este miércoles introdujo pruebas nunca vistas.

Este nuevo documento asegura que Trump actuó como candidato y no como presidente en sus interacciones con agentes estatales, en sus discursos y mensajes en X o al hablar con el personal de la Casa Blanca.

El Supremo dijo en julio que sus intercambios con el entonces vicepresidente, Mike Pence, se consideraban una conducta oficial, pero Smith destaca que al hablar sobre el rol de este en el proceso de certificación de los votos se entró en una materia en la que el poder ejecutivo no tiene un papel directo.

El equipo de Trump había intentado evitar la publicación de nuevas pruebas antes de los comicios de noviembre, en los que el exmandatario se enfrenta a la vicepresidenta, Kamala Harris, que le lleva la delantera en las intenciones de voto.