El francés Gignac pide respeto a su decisión de no vacunarse contra la covid

Monterrey (México), (EFE).- El goleador francés André Pierre Gignac, mejor delantero del fútbol mexicano en la temporada 2021-2022, pidió respeto a su decisión de no vacunarse contra la covid 19, razón por la cual se negó a jugar en Estados Unidos.

Después de que la prensa mexicana reveló que no tener su carta de vacunación es la razón por la que el atacante de los Tigres UANL no ha estado en partidos de su equipo en Estados Unidos y ahora se ausentará del juego de estrellas, el futbolista declaró que es un asunto personal.

“Sobre el tema que surgió el día de hoy quiero aclarar que yo hablé con la directiva y le pedí que respetara; para mi es un punto de creencias, de formación que viene desde mi infancia y mi origen”, escribió Gignac en su cuenta de Twitter.

Integrante de las selecciones francesas del Mundial de Sudáfrica 2010, la Eurocopa 2016 y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Gignac ha sido el mejor goleador en México desde su llegada en el 2015 a los Tigres, con los que suma 117 anotaciones.

La prensa mexicana recordó que Gignac no viajó con los Tigres en marzo pasado por una supuesta fatiga y tampoco estuvo en la Gala del fútbol mexicano en Los Ángeles, en la que fue reconocido como el mejor delantero, por delante del argentino Julio Furch, del Santos Laguna.

Hace unas horas el jugador quedó fuera del equipo de la Liga Mx que enfrentará a las figuras de la MLS, lo cual confirmó su imposibilidad de entrar a Estados Unidos.

“Agradezco el apoyo y el respeto a mi decisión en este tema que es 100 por ciento personal”, agregó el francés, que tiene un gol en el torneo Apertura 2022, el pasado 8 de julio para darle a los felinos una victoria de 0-1 en casa del Mazatlán, en la segunda fecha del campeonato.

Gignac suma tres títulos de máximo goleador en México, en los torneos Clausura 2016, Apertura 2018 y ha sido cuatro veces campeón de liga, además de ser líder de los goleadores del Mundial de clubes del 2020, en el que los Tigres alcanzaron la final.