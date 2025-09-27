El ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro, ‘película sorpresa’ del Festival de San Sebastián

San Sebastián (España), (EFE).- ‘Frankestein’, la nueva versión del clásico de Mary Shelley dirigida por el mexicano Guillermo del Toro y protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Christoph Waltz y Mia Goth, es la película sorpresa del Festival de San Sebastián, certamen cinematográfico del norte de España que culminará el próximo sábado su 73 edición.

Desde que en 2019 recuperó la tradición de programar una película sorpresa, el Festival de San Sebastián ha mostrado en esta sección ‘Joker’, de Todd Phillips, ‘Sportin Life’, de Abel Ferrara, ‘Spencer’ de Pablo Larraín, ‘Blonde’, de Andrew Dominik, ‘The Killer’, de David Fincher y ‘Joker: Folie à Deux’, de Todd Phillips.

En esta edición, el ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro se proyectará el próximo viernes en el Teatro Principal de la ciudad de San Sebastián (País Vasco) a las 21:45 horas y en el Teatro Victoria Eugenia a las 22:30 horas, según informó el festival en un comunicado.

Además, en el Velódromo, pabellón deportivo en el que se instala una pantalla de 400 metros cuadrados para acoger la sección popular del Festival de San Sebastián, habrá un tercer pase de ‘Frankenstein’ el sábado, a las 18:00 horas.

“Estoy muy emocionado de compartir ‘Frankenstein’ con la audiencia en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián”, señaló Guillermo del Toro en el comunicado.

La película, que fue incluida en la sección oficial del pasado Festival de Venecia, cuenta la historia del doctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación.

“Buscar un relato íntimo en un fresco épico. Esos fueron los principios que me mantuvieron con fe por décadas, creyendo y esperando dotar de emoción un texto que me ha fascinado desde siempre y ha existido en el imaginario colectivo por doscientos años”, añadió Guillermo del Toro.

El filme refleja el característico estilo cinematográfico del director mexicano que mezcla el terror, la fantasía y una exuberante y personal imaginería visual.

Desde su debut con ‘Cronos’, que se proyectó en la sección Zabaltegi en 1994, Del Toro ha dirigido filmes como ‘El espinazo del diablo’ (2001), ‘El laberinto del fauno’ (2006), ‘Mimic’ (1997), ‘Hellboy’ (2004), ‘Pacific Rim’ (2013) y ‘La forma del agua’ (2017), que fue nominada a 13 premios Óscar.

Aquel largometraje ganó cuatro estatuillas, incluyendo el Óscar a mejor película y el de mejor director.