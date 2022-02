El fútbol mexicano, un mercado atractivo para las empresas de criptoactivos

México (EFE).- Los 188 millones de hinchas con los que cuenta el fútbol mexicano, 59.1 de los cuales se encuentran en Estados Unidos, representan un mercado atractivo para las empresas de criptoactivos que dieron pasos firmes en la industria los últimos meses.

En noviembre, la plataforma de ‘Fan Tokens’ Socios.com, que facturó 260 millones de dólares en 2021 al aliarse con equipos como el Barcelona o el Atlético de Madrid, presentó a sus primeros dos cuadros mexicanos, el Santos Laguna y el actual campeón Atlas.

Días después, Bitso, la empresa líder de criptomonedas en América Latina en donde tienen más de 4 millones de usuarios, firmó un contrato para patrocinar a los Tigres UANL y en enero pasado otro con la principal marca del balompié del país, la selección mexicana.

“En el mundo cripto hay una labor de hacerlo masivo. Aunque ahora la industria tiene mucho movimiento no es que todas las personas conozcan de criptoactivos o los utilicen. Se trata de unir al mundo cripto con el cotidiano y el fútbol es una forma de hacerte visible”, explicó a Efe Eloísa Cadenas, fundadora de la firma Cryptofintech especializada en asesoría de criptoactivos.

Para la experta los conjuntos mexicanos se han interesado en esta industria los últimos años para ganar exposición como con Santos y Atlas, que estarán en la misma compañía que equipos de primer nivel.

Aunque en el caso de Tigres y la selección mexicana, Cadenas ve una posibilidad de generar ingresos a largo plazo ya que al momento el mercado de usuarios en México de criptomonedas es bajo; Bitso cuenta con alrededor de 2 millones de usuarios en un país de más de 120 millones de habitantes.

“Le recomendaría a un equipo entrar a este mundo porque es algo que no se detendrá. Con esto un equipo puede recaudar fondos en todo el mundo de una forma sencilla. Recibir pagos en criptomonedas es una inversión con visión de largo plazo. No te harás rico de la noche a la mañana, pero en unos años podrás tener una buena cantidad de dinero ahorrado que subió de valor”.

Según Alexandre Dreyfus, fundador de Socios.com, los clubes mexicanos deben apostar por tener ‘Fan Tokens’ para generar ganancias con los aficionados que están fuera de su ciudad sede como los millones de mexicoamericanos en Estados Unidos.

“Los presidentes de los equipos que he conocido los últimos tres años están de acuerdo que la industria va a cambiar y que lo digital será el siguiente producto que necesitan invertir y del que se generarán ingresos los próximos cinco o 10 años”, comentó a Efe.

Por ello, un ‘Fan Token’, que le da al hincha que lo adquiere el poder de tomar decisiones como elegir el número de un nuevo fichaje, se ha hecho tan atractivo como el ejemplo del Barcelona que agotó sus primeras 600.000 fichas en menos de dos horas con ingresos de 1,3 millones de dólares.

“Por primera vez los equipos mexicanos tendrán la oportunidad de generar una nueva ganancia en Estados Unidos para los fans de ahí, es algo que deben aprovechar”, añadió Dreyfus.

Bitso hizo junto a los Tigres UANL la venta más disruptiva al momento del fútbol mexicano al transferir a la brasileña-española Stefany Ferrer al Angel City FC estadounidense en criptomonedas.

Daniel Voguel, primer ejecutivo de Bitso, adelantó a Efe que el caso de Ferrer solo es una de las posibilidades que tienen los equipos mexicanos al entrar a los criptoactivos.

También existen las NFT (Token no fungible), que es la nueva forma de coleccionar souvenirs que ahora se venden de forma digital como tarjetas de jugadores en línea a cambio de criptomonedas.

“Mucha gente está muy curiosa de entender esta tecnología y los equipos de fútbol pueden empezar a posicionarse como innovadores, queriendo estar cerca de la tecnología”.

Los casos de Bitso y Socios.com no fueron los primeros de criptoactivos en México, pero sí los que más pasos firmes dieron. En junio pasado, el Necaxa puso a la venta el 1 por ciento de las acciones de su equipo en un NFT, pero la Liga lo intentó evitar al alegar que iba en contra de su reglamentación.

Rodrigo Corona