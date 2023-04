El Galaxy busca su segundo triunfo y el Inter Miami intenta reaccionar

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los Angeles Galaxy buscarán este fin de semana en Orlando su segundo triunfo en la MLS estadounidense en una décima jornada en la que también destaca la visita al Columbus Crew de un Inter Miami muy necesitado de puntos tras seis derrotas seguidas.

Tras siete partidos sin conocer la victoria (su primera jornada fue aplazada por la lluvia), el Galaxy estrenó su casillero de triunfos el pasado sábado con un 2-0 ante el Austin gracias a los tantos de Javier ‘Chicharito’ Hernández y del español Riqui Puig.

Este sábado el equipo angelino tratará de darle continuidad a esa alegría en su encuentro contra un Orlando City que la pasada semana cayó de forma contundente y en casa ante el DC United (1-3).

El otro equipo de Florida, el Inter Miami, arrastra una preocupante racha con seis derrotas consecutivas y, además, este miércoles sufrió muchísimo para superar la tercera ronda de la Copa US Open, ya que tuvo que llegar a los penaltis para doblegar al Miami FC de la USL.

El Inter Miami visitará a un Columbus Crew que contará con el delantero colombiano ‘Cucho’ Hernández, ya recuperado de una lesión.

El Atlanta United del argentino Thiago Almada protagonizará otro de los duelos destacados del fin de semana ya que se enfrentará a domicilio al Nashville de Hany Mukhtar, MVP de la pasada temporada de la MLS.

El equipo de Almada tratará de olvidar cuanto antes la decepción de la Copa US Open, donde fue eliminado sorprendentemente por el Memphis 901 en la prórroga (1-2).

Por último, el New England Revolution, primero en el Este, recibirá en su estadio al Cincinnati, segundo en la misma conferencia.

Los que no saltarán al campo este fin de semana serán Los Angeles FC (LAFC) y el Philadelphia Union, que ya están preparando la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf que se disputará el martes en la ciudad californiana (1-1 en la ida).