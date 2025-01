El gobernador de Texas activa Centro de Operaciones Estatales ante embate invernal

Austin (Debate N).– El Gobernador Greg Abbott ordenó el martes a la División de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM) que aumentara el nivel de activación del Centro de Operaciones del Estado de Texas (SOC, por sus siglas en inglés) al Nivel II (Respuesta Escalada) ante la llegada del tiempo invernal que se espera afecte al estado a partir de mañana hasta el fin de semana. “Con las temperaturas bajo cero comenzando a afectar a grandes partes del estado, Texas está aumentando el nivel de activación del Centro de Operaciones Estatales para garantizar que los recursos desplieguen rápidamente a las comunidades,” dijo el Gobernador Abbott. “A medida que el Estado de Texas moviliza los recursos de emergencia que los texanos necesitan para mantenerse seguros y abrigados, insto a todos a permanecer pendientes del tiempo, monitorear regularmente las condiciones de las carreteras antes de viajar y atener las instrucciones de los funcionarios estatales y locales. Agradezco a todos los socorristas y al personal de gestión de emergencias por sus esfuerzos para ayudar a las comunidades de Texas a prepararse para el tiempo invernal.” De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se espera que una gran área del estado se enfrente a temperaturas bajo cero durante el resto de la semana. Existen posibilidades de acumulación de nieve, aguanieve, hielo y lluvia helada para las regiones norte, oeste y centro del estado. Bajo la dirección del Gobernador Abbott, TDEM ha solicitado a miembros del Consejo de Gestión de Emergencias de Texas que mantengan informado al centro de operaciones estatales y se aseguren de que sus recursos estén listos para ser desplegados según sea necesario: Departamento de Transporte de Texas: Equipo de carreteras y equipos de tiempo invernal que pretratan y trata carreteras; personal y equipo para ayudar con el control de tráfico y los cierres de carreteras

División de Manejo de Emergencias de Texas: Equipos de Gestión de Incidentes; personal que trabaja con socios locales para actualizar los mapas del centro de calentamiento

Servicio de Extensión de Ingeniería de Texas A&M: Equipos de Respuesta de Obras Públicas

Servicio Forestal de Texas A&M: Equipos de sierra; motoniveladores y personal para ayudar con la limpieza de nieve/ hielo

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas: Paquetes meteorológicos de invierno del Grupo de Trabajo Médico de Emergencia de Texas, incluyendo médicos y ambulancias

Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas: Personal para proporcionar información sobre los servicios disponibles a través de la Red de Referencia de Información 2-1-1 de Texas; Coordinación con los proveedores de atención a largo plazo en toda el área de amenaza

Comisión de Calidad Ambiental de Texas: Monitoreo de aire/agua/aguas residuales

Texas A&M AgriLife Extension Service: Agentes de evaluación de desastres y recuperación

Comisión de Salud Animal de Texas : Coordinación de las necesidades de recursos animales

Departamento de Agricultura de Texas: Coordinación de las necesidades de recursos agrícolas

Comisión de Servicios Públicos de Texas: Monitoreo de cortes de energía y coordinación con los proveedores de servicios públicos en toda el área de amenaza

Comisión Ferroviaria de Texas: Monitoreo del suministro de gas natural del estado y comunicación con la industria del petróleo y el gas

Departamento de Seguridad Pública de Texas: Policías de la Patrulla de Carreteras de Texas para patrullar las carreteras de Texas

Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas: Guardianes de Caza para apoyar a la aplicación de la ley local; vehículos de alto perfil para ayudar a los automovilistas varados

Guardia Nacional de Texas: Vehículos y personal para apoyar a los automovilistas varados

Departamento de Recursos de Información de Texas: Monitoreo de la infraestructura tecnológica

Agencia de Educación de Texas: Monitoreo de las necesidades del distrito escolar en todo el estado

Organizaciones Voluntarias de Texas Activas en Desastre (Texas VOAD): Coordinación de organizaciones de voluntarios en todo el estado Ayer, el Gobernador ordenó a TDEM que activara los recursos estatales de emergencias en previsión del severo clima invernal. Se insta a los texanos a seguir las instrucciones de los funcionarios de emergencia y a tomar precauciones, incluyendo hacer un plan y preparar un kit de suministros de emergencia. Los texanos pueden revisar consejos de seguridad para el tiempo invernal visitando TexasReady.gov, encontrar centros de calentamiento abiertos y operados por funcionarios locales en tdem.texas.gov/warm y verificar las condiciones de la carretera en DriveTexas.org.