El Gobierno asegura que EEUU no permitirá nuevos vuelos desde México “hasta nuevo aviso”

Ciudad de México, (EFE).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte de México (SICT) reconoció que con las órdenes emitidas por el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, en inglés) no se permitirá “la solicitud de nuevas rutas o incrementos de frecuencias” desde del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), o del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) “hasta nuevo aviso”.

Además, indicó que la segunda orden del DOT advierte de la posibilidad de “prohibir los permisos de las aerolíneas mexicanas para el transporte de carga combinada en vuelos de pasajeros entre el AICM y los Estados Unidos” y se da hasta el 18 de noviembre de 2025 para réplicas, precisó la SICT en un comunicado.

“En caso de que se confirme y la orden sea final, la prohibición entrará en vigor 108 días hábiles posteriores a esa fecha”, añadió la dependencia.

No obstante, dijo que continuará con las mesas de trabajo de manera coordinada con los actores involucrados para asegurar que las decisiones adoptadas se traduzcan en beneficios tangibles para los pasajeros y en un crecimiento sostenible para la industria aérea.

La SICT indicó que “se han llevado a cabo acciones en las que se busca privilegiar la seguridad y operación del Sistema Aeronáutico Mexicano en apego al Acuerdo Bilateral y con respeto a la Soberanía Nacional”.

El AICM, en plena Ciudad de México, y el AIFA, a las afueras, son los dos principales aeropuertos que sirven a la capital mexicana.

El martes, el Gobierno estadounidense anunció que a partir del 7 de noviembre (o antes si así lo decide el presidente Donald Trump), no autorizará que operen más las rutas que tiene la línea aérea Aeroméxico desde el AIFA a Houston y McAllen, en Texas.

Tampoco permitirá que las aerolíneas Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus inicien 11 nuevas rutas que ya tenían planeadas a EE.UU., dos de ellas que partirían del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y otras nueve que saldrían del AIFA, así como otras restricciones.

Esta mañana, durante su conferencia de prensa matutina, a presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó rechazo al anuncio del Departamento de Transporte de Estados Unidos, que revocó rutas de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia territorio estadounidense.

“El AIFA está funcionando bien y no hay razón para que se limiten los vuelos hacia los Estados Unidos”, apuntó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

También este martes, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) exhortó al Gobierno federal “a actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica” la orden del DOT de Estados Unidos, de revocar rutas de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

En un pronunciamiento, la ASPA expresó su “profunda preocupación” ante las órdenes emitidas por el DOT, que limitan y condicionan las operaciones de las aerolíneas mexicanas hacia ese país.

Además, pidieron al Gobierno de Sheinbaum a actuar con responsabilidad, urgencia y visión estratégica, privilegiando el diálogo técnico con las autoridades estadounidenses para restablecer las condiciones previstas en el Acuerdo Bilateral de Transporte Aéreo.