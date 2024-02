El gobierno de EE.UU. investiga las interrupciones en redes de telefonía

Washington, (EFE).- Las agencias de seguridad nacional y de comunicaciones de Estados Unidos investigan este jueves las más de 70.000 interrupciones en las redes de telefonía móvil en varias partes del país, indicó John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca.

Según la plataforma DownDetector las interrupciones en las redes de la empresa AT&T alcanzaron una cima de más de 73.000 incidentes a media mañana, y desde entonces se han resuelto casi totalmente.

Verizon dio cuenta de unos 4.100 incidentes y T-Mobile registró casi 2.000 interrupciones.

“La Comisión Federal de Comunicaciones ha estado en contacto con AT&T y esas consultas continúan mientras tratan de entender qué ocurrió realmente”, dijo Kirby. “No creo que todas las redes se haya restablecido pero tengo entendido que todo en AT&T funciona completamente ahora”.

El funcionario indicó que también el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional están involucrados en la pesquisa pero “lo básico es que no tenemos todas las respuestas”.

Los lugares más afectados fueron las ciudades de Houston, Chicago, Dallas, Atlanta, San Antonio, Indianápolis, Los Ángeles, Miami y Louisville, según DownDetector.

El 51 % de los problemas registrados se refieren al teléfono móvil, un 40 % muestra la falta de señal, y un 9 % afecta el acceso a internet desde el móvil.

Los informes de problemas en las redes de AT&T aumentaron pasada la media noche anterior y hasta la hora 05.00 local (10.00 GMT), luego disminuyeron y tres horas más tarde volvieron a incrementarse.

Las autoridades del condado de Prince William, en el norte de Virginia, avisaron por mensajes de texto que la empresa AT&T indicaba la interrupción de comunicaciones en las llamadas al servicio de emergencia 911.

Una situación similar ocurrió en San Francisco (California) donde la agencia de gestión de emergencias indicó que muchos suscriptores de AT&T no podían comunicarse con el número 911 por vía de sus teléfonos móviles, y recomendó el uso del teléfono fijo.

DownDetector indicó caídas de comunicaciones, pero en número inferior, en las redes de las compañías T-Mobile y Verizon.

Pero en un mensaje digital T-Mobile señaló que no había sufrido la interrupción de sus servicios y que operaba normalmente.