El Gobierno de México ancla la recuperación a la vacuna y al T-MEC

Ciudad de México, (EFE).- Las secretarías de Economía y Hacienda del Gobierno mexicano anclaron este jueves la recuperación del país al avance de la vacuna anticovid, al nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y a la pandemia “bajo control”.

“El país está entrando en un franco proceso de reapertura”, declaró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en el evento “México: La ruta hacia la recuperación económica”, de la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

El funcionario anunció que México tiene contratos por 250 millones de vacunas de diversos fármacos que servirían para 140 millones de personas, por lo que el país tiene un “60 % más de las vacunas necesarias” para sus 92 millones de habitantes mayores de 16 años.

El Gobierno ha suministrado hasta ahora más de 21,5 millones de dosis de vacunas, con 9,6 millones de personas con la inmunización completa de una población meta que ahora incluye a personal sanitario y educativo, embarazadas, y adultos mayores de 50 años.

“Si estas cosas salen bien y van razonablemente bien los pronósticos, yo creo que más bien hacia finales del verano, principios del otoño, toda la población que hoy es una población susceptible de estar vacunada estará vacunada”, aseveró.

PANDEMIA Y MACROECONOMÍA BAJO CONTROL

Además de más de 2,37 millones de casos y casi 220.000 muertes por covid-19, la cuarta mayor cifra del mundo, la pandemia provocó en México una contracción histórica de 8,2 % del PIB en 2020.

Pero el Gobierno presume de cuatro meses de reducción constante de contagios y decesos, y de evadir una “tercera ola” después de Semana Santa, aseveró Herrera.

“Un poco de suerte, pero fue un efecto muchísimo menor de lo que estábamos esperando y ya se ha atenuado, entonces el mayor riesgo sanitario es también hoy el mayor riesgo económico, que es la pandemia, y hasta ahora parece ser que lo tenemos bajo control”, mencionó.

Durante la exposición del secretario, el Banco de México anunció que mantendrá la tasa de interés en el 4 % con riesgos al alza por las presiones inflacionarias, la reasignación de gasto y la depreciación cambiaria.

Pero Herrera destacó que el tipo de cambio ronda los 20 pesos mexicanos por dólar frente al nivel máximo de 25 pesos que alcanzó el año pasado, mientras que el barril mexicano de petróleo cotiza casi en 60 dólares cuando el presupuesto oficial lo contempla en 42 dólares.

“Todas estas variables se están moviendo en la dirección adecuada y eso es lo que nos permite suponer que este año va a ser mejor de lo que estábamos esperando”, comentó el secretario de Hacienda, con un pronóstico oficial de crecimiento del PIB de 5,3 %.

LA OPORTUNIDAD DEL T-MEC

Antes, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, destacó el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el 1 de julio.

“Se abre un océano de posibilidades enorme y del cual hemos tomado ventajas, a pesar de la pandemia, en el año 2020 gran parte de las exportaciones que nuestro país tuvo fue a Estados Unidos”, aseguró Clouthier.

La secretaria anunció reuniones formales el próximo lunes y martes con Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés), para “fortalecer las cadenas de valor”, y enunció tres áreas con potencial: la industria aeroespacial, los plásticos y la salud.

Clouthier no abordó la primera queja laboral del T-MEC que México recibió esta semana de sindicatos estadounidenses que denunciaron una planta automotriz en Matamoros, ni la solicitud de la oficina de la USTR para revisar los derechos laborales en la planta de General Motors en Guanajuato.

Aun así, expresó su confianza en los mecanismos de acción rápida del T-MEC porque previenen “asuntos jurídicos complicados”.

“Nos ha ayudado el T-MEC a encontrar nuevos mecanismos de solución en donde aprendemos ambas partes a encontrar y solucionar nuestras problemáticas antes de que se vuelvan problemas grandes a través del diálogo”, comentó.

Asimismo, indicó que la Secretaría de Economía ha lanzado la plataforma “Exportadoras”, con la que esperan incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral, que ahora es menor al 50 %.

“No podemos tener una recuperación ni un crecimiento económico ni el bienestar del que hablábamos sin la inclusión de las mujeres en la vida económica”, manifestó.

