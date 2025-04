El Gobierno de Trump admite que deporto a un padre salvadoreño de Maryland “por error” y lo envio a una megaprisión

Kyle Cheney

La administración de Trump reconoció el lunes por la noche que había deportado inadvertidamente a un hombre a El Salvador el mes pasado, a pesar de que un tribunal determinó que tenía un temor legítimo de persecución en su país de origen.

“Esta deportación fue un error”, escribió un alto funcionario de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un comunicado dirigido a un juez federal.

Kilmar Abrego García, un salvadoreño, fue uno de los pasajeros en tres vuelos de deportación a su país de origen el 15 de marzo, en medio de una frenética batalla legal sobre la decisión del presidente Donald Trump de invocar poderes de guerra para acelerar la deportación de más de 100 ciudadanos venezolanos a El Salvador. Además de los venezolanos sujetos a la invocación de Trump de la Ley de Enemigos Extranjeros, también fueron deportadas otras personas supuestamente vinculadas a pandillas.

El uso por parte de Trump de poderes de guerra centenarios para acelerar las deportaciones —invocados solo tres veces en la historia de Estados Unidos— ha desatado una feroz batalla legal y política sobre la autoridad del presidente.

Un juez federal ha prohibido más deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros mientras se desarrollan los procedimientos judiciales. Esa decisión llevó a Trump a pedir el juicio político de los jueces que han fallado en contra de su administración. El juez, James Boasberg, también está evaluando si la administración de Trump desobedeció su orden al deportar a algunos venezolanos a El Salvador después de que exigiera que los vuelos del 15 de marzo fueran detenidos o regresados.

En 2019, un juez de inmigración determinó que Abrego García era probablemente miembro de la pandilla MS-13, una decisión que él disputó enérgicamente y que el gobierno basó en información proporcionada por un informante confidencial. Sin embargo, el tribunal también acordó en ese momento que no debía ser deportado a El Salvador, al considerar que su temor a ser perseguido o torturado era creíble.

Como resultado de esa determinación, Abrego García fue liberado de la custodia y ha estado viviendo en Maryland con su esposa, ciudadana estadounidense, y su hijo.

Fue arrestado por ICE el 12 de marzo y enviado a El Salvador el 15 de marzo, donde su esposa lo reconoció en un video que mostraba a prisioneros encadenados y rapados siendo presentados por las autoridades salvadoreñas.

Ahora, la administración de Trump afirma que no puede hacer nada para facilitar el regreso de Abrego García a la custodia de EE. UU. El Departamento de Justicia está instando a un juez federal a rechazar una petición de los abogados de Abrego García para su retorno, argumentando que la administración de Trump no tiene poder para obligar a El Salvador a cumplir con esa solicitud, y que los tribunales no tienen autoridad para emitir tal orden.

El caso está ante la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU. Paula Xinis, designada por Obama en Maryland.

La administración sostiene que, a pesar del “error de buena fe”, es poco probable que Abrego García enfrente tortura en El Salvador, en parte porque el gobierno de EE. UU. hizo una evaluación más amplia de las intenciones de El Salvador al deportar a los grupos más grandes de migrantes.

“Este tribunal debe deferir a la determinación del gobierno de que Abrego García probablemente no será torturado o asesinado en El Salvador”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia. “Aunque el gobierno cometió un error al deportar específicamente a Abrego García a El Salvador, el gobierno no habría deportado a ningún extranjero a El Salvador… si hubiera creído que hacerlo violaría las obligaciones de Estados Unidos” bajo un tratado internacional contra la tortura.

Después de que el error comenzara a generar cobertura mediática, el vicepresidente JD Vance respondió a una demanda de explicación por parte de Jon Favreau, exfuncionario de la administración de Obama y presentador de Pod Save America, quien describió a Abrego García como “un padre inocente de Maryland”. Vance se burló de Favreau, diciendo que evidentemente no había leído los documentos judiciales, ya que Abrego García era un “miembro convicto de la pandilla MS-13”.

Sin embargo, los documentos judiciales no describen a Abrego García como un miembro convicto de la pandilla. Más bien, un juez en 2019 le negó la libertad bajo custodia debido a la afirmación de un informante del gobierno de que Abrego García era miembro de dicha pandilla. Esa decisión fue confirmada por la Junta de Apelaciones de Inmigración.