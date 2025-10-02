34 C
McAllen
Thursday, October 2, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosEl Gobierno de Trump califica la flotilla de "provocación deliberada e innecesaria"
Estados UnidosPoliticaInternacionalesPortada

El Gobierno de Trump califica la flotilla de “provocación deliberada e innecesaria”

By El Periódico USA
0
6
Imagen de archivo. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL

Washington, (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este jueves como una “provocación deliberada e innecesaria” la Flotilla Global Sumud, interceptada por Israel mientras se dirigía a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra, el cual ha sido recibido de manera universal como una oportunidad histórica para una paz duradera”, declaró a EFE un portavoz del Departamento de Estado.

También dijo que el Departamento de Estado “no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses”.

Al menos ocho veteranos militares de Estados Unidos se habían unido a la flotilla, una misión internacional con más de 40 barcos y 500 voluntarios que tenía el objetivo de romper el bloqueo israelí de Gaza.

Durante la tarde y noche del miércoles, la Armada israelí interceptó a una cuarentena de embarcaciones y arrestó a al menos a 443 integrantes de la flotilla.

Gobiernos y organismos internacionales condenaron las acciones de Israel y ciudadanos de diferentes países participaron en manifestaciones espontáneas de protesta.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025