El Gobierno recibió más de 2.700 nuevas solicitudes de DACA en mes y medio

Washington, (EFE News).- Entre mediados de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) recibió 2.713 solicitudes para el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y aprobó, por primera vez en varios años, más de 170 trámites, según informes de esa agencia.

En noviembre pasado el juez federal Nicholas Garaufis, en Nueva York, dictaminó que el entonces secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, no tenía atribuciones legales cuando ordenó que no se recibieran nuevas solicitudes y cambió las reglas para las renovaciones y otros trámites del programa.

El Gobierno del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) no apeló la decisión de Garaufis.

El programa de acción diferida fue creado en 2012 por decreto el presidente Barack Obama y postergó la deportación de unos 700.000 inmigrantes traídos ilegalmente al país cuando eran menores de edad. Trump ordenó la cancelación del programa en 2018 y la disputa legal ha llegado al Tribunal Supremo.

En el curso de los años, más de 60.000 jóvenes inmigrantes alcanzaron la edad mínima para buscar el amparo de DACA y Garaufis ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que informara cuántas solicitudes nuevas fueron rechazadas desde junio a diciembre.

El informe del Gobierno muestra que 4.383 solicitudes iniciales fueron rechazadas. En el periodo de junio a diciembre USCIS aprobó 61.844 renovaciones del beneficio de DACA, negó 326 y rechazó 2.842 renovaciones.

En cuanto a las solicitudes nuevas, de las 2.713 recibidas en el periodo de seis meses, USCIS aprobó 171, negó 121, y no aceptó 369.

En sus primeras medidas ejecutivas el presidente Joe Biden ordenó una suspensión de las deportaciones por 100 días, y prometió una reforma integral del sistema de inmigración que incluiría una senda hacia la residencia legal permanente y la ciudadanía a los beneficiarios de DACA, como asimismo para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.

Comparte tu opinión.