El Gobierno Trump no rebautizará el buque César Chávez avisan congresistas hispanos

Miami (EE.UU.), (EFE).- Los congresistas hispanos Sam Liccardo y Gil Cisneros anunciaron que el buque militar USNS César Chávez, bautizado en honor al reputado activista de derechos civiles, mantendrá su nombre original, a pesar de que el Gobierno del presidente Donald Trump había propuesto renombrarlo.

Los dos congresistas demócratas enviaron en julio una carta al Departamento de Defensa pidiendo que no se cambiara el nombre del buque y aseguraron ayer en un comunicado que habían recibido la respuesta del Gobierno, que les transmitió que “no hay planes para cambiar el nombre del USNS Cesar Chávez”.

“Esta es una victoria no solo para la comunidad latina y nuestros veteranos; es una victoria para todos los estadounidenses que creen que el servicio, el liderazgo y el sacrificio merecen honor, no ser borrado”, dijo Liccardo en el comunicado.

Aunque cuestionó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por qué no se tuvo ese mismo criterio con el USNS Harvey Milk, que recuerda al activista de los derechos civiles, y que fue rebautizado el pasado junio por el Gobierno.

Cisneros, por su parte, destacó que “enaltecer la vida y el legado de César Chávez no debería ser una cuestión partidista”, y subrayó que el sindicalista “es un héroe” de Estados Unidos.

Chávez fue un importante activista civil que luchó por los derechos de los campesinos en California en las décadas de 1950 y 1960, y cofundó la United Farm Workers -una organización sindical de trabajadores agrícolas en Estados Unidos-. También sirvió durante dos años en la Armada de Estados Unidos.

El USNS César Chávez recibió su nombre actual en 2011. Se trata de un navío de carga y municiones de la clase Lewis y Clark con capacidad para transportar más de 40.000 toneladas de alimentos, combustible o municiones a otros barcos en el mar.

El Gobierno Trump está llevando a cabo modificaciones en los nombres de activos militares como buques o bases del Ejército.

Además de rebautizar el USNS Harvey Milk a USNS Oscar V. Peterson, la Administración también anunció el pasado junio que renombraría siete bases militares, entre ellas el Fort Cavazos, en memoria del general Richard E. Cavazos, quien se convirtió en el primer general hispano de cuatro estrellas en el país.