El grupo Camila exalta lo “mexicanísimo” con ‘Diamantes y amaranto’ al ritmo de mariachi

Ciudad de México, (EFE).- El trío mexicano Camila apuesta este viernes por la balada ranchera en su nuevo sencillo ‘Diamantes y Amaranto’, en el que exalta su lado “mexicanísimo” y busca explorar la música regional, además de adentrarse en sus raíces, por lo que esta mezcla, consideran, se siente “muy natural”.

“Nos encanta sentirnos más mexicanos que nunca, creo que es una canción que, independientemente de tener esa esencia en la historia, tener un mariachi detrás es maravilloso, la verdad es que en lo personal me emociona muchísimo cuando cantamos esa canción”, señaló Samo, una de las voces de la banda, en una entrevista con EFE.

La idea de integrar al mariachi, dijo el guitarrista Pablo Hurtado, surgió a partir de la inspiración de Mario Domm, responsable de la mayoría de sus composiciones y quien empezó a explorar sus raíces al ser originario del norte de México.

“Cuando la montamos los tres, la verdad es que (el mariachi) le dio mucha vida. Siento que estamos en un momento de nuestra carrera en la que, sin perder nuestra esencia, tenemos ganas también de explorar otras zonas de la música y la música mexicana sentimos que es parte de nuestras raíces”, dijo Hurtado.

Un disco para reinventarse tras 10 años

‘Diamantes y Amaranto’ es el nuevo sencillo del más reciente álbum de Camila, producido por Cheche Alara, Mario Domm y Pablo Hurtado, que busca demostrar por qué el trío sigue siendo uno de los mayores del pop en México.

Esta nueva canción forma parte del primer disco que realiza la agrupación en 10 años, y marca el reencuentro de los músicos que pausaron su música todo este tiempo.

Con sencillos como ‘Fugitivos’, ‘120’ e ‘Incendio’ comenzaron a echarle leña al fuego y a fraguar el éxito de esta nueva etapa, que muestra al grupo más pleno y consolidado.

Pese a la separación de la banda en 2013, dicen que parece que el tiempo no pasó, pues están intactas la camaradería, las risas y la complicidad.

Mario Domm, vocalista de la agrupación y compositor de los temas, aseveró que llegan a esta nueva etapa mucho más “maduros”.

“Puede ser que estemos más maduros, más agradecidos, pasaron 10 años sin tener ningún tipo de contacto y, de repente, darte cuenta de que siempre estuvimos a una llamada, a una conversación de reactivar esto, y es muy bonito ver que después de tanto tiempo sí tuvimos la llamada, sí tuvimos una conversación”, señaló.

Retomar la propuesta donde la dejaron implicó también apostar por tintes más modernos que los ayuden tanto a mantener a sus más fieles fanáticos como a conquistar a nuevas generaciones.

Aunque consideraron que este nuevo sencillo no surgió como una forma de incluirse en el boom actual de la música regional.

“Creo que nace desde un lugar muy orgánico, desde un punto orgánico. Se viste la canción con respeto y con amor y creo que el traje que le quedaba era el mariachi tal cual”, comentó Samo.

Asimismo, reconocieron sentirse agradecidos con la gente que extrañaba verlos juntos en el escenario.

“Ver la respuesta de la gente, la manera en la que cantan las canciones y también cómo ha crecido nuestro público, cómo estamos empezando a abarcar más de una generación, es lindo ver todo eso”, compartió Hurtado.

Finalmente, señalaron que están conscientes del compromiso que tienen al ser un referente del pop en México.

“Ver que las nuevas generaciones o los nuevos artistas que están cantando otros géneros se hayan alimentando de la balada pop, de romanticismo, de las letras, de la poesía, de lo que escribimos en algún momento, es increíble y eso no hace sentir en un lugar superbonito y también es un compromiso”, enfatizó Samo.