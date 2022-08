El grupo mexicano Reik se “deja llevar” por la ola del urbano y se sorprende

Ciudad de México, (EFE).- Lo que comenzó como experimentación para el grupo mexicano Reik en el género urbano, se ha convertido en parte de su esencia musical, pero le hacen frente a lo efímero de “las modas” fluyendo con la diversidad que ofrece este estilo, según cuentan en una entrevista con Efe.

“Nos hemos dejado sorprender porque ha ido cambiando mucho (el género), al principio como que era muy simple y de repente se puso un poquito más complejo, con diferentes corrientes, más divertidos (…) estamos dejándonos llevar”, respondió Julio Ramírez, guitarrista acústico de la banda.

La agrupación formada en el estado de Baja California, noroeste de México, a principios de este siglo, acaba de presentar su más reciente colaboración “5 estrellas”, un tema junto al reguetonero Sech, en el que juntos relatan el desamor que vive un hombre al perder el cariño de su pareja, “una mujer interesada” que prefiere los lujos sobre el amor.

No obstante, hablar sobre estos asuntos les parece particularmente delicado y aseguran que no intentaban tener alguna “postura” específica al respecto, sino que simplemente abordaron el tema escrito por el productor Édgar Barrera y Elena Rose, como un reto musical más.

“El tema de los intereses en las relaciones (amorosas) se me hace peligrosísimo, entonces prefiero no meter el pie en esa alberca”, responde Jesús “Chuy” Navarro, vocalista de la agrupación.

Para Ramírez, el tema mantiene una característica básica de Reik, una canción “dedicable”, capaz de crear un lazo con su público desde el amor o del despecho, pero siempre con una mirada a la forma de vivir dicho sentimiento en la actualidad.

“Creemos que la gente con nosotros conecta mucho más con una letra dedicable, como esta canción o en su momento ‘Amigos con derechos’ (junto a Maluma), que era romántica y al final de cuentas actual, para no sonar viejos”, comenta el también cantante de 34 años.

Esta actualización “es parte de nuestro trabajo”, dice el también guitarrista Bibi Marín, quien celebra que Reik ha sobrevivido a las modas y a las corrientes por casi dos décadas como una agrupación, en tiempos de solistas.

Incluso siguen compitiendo en ternas como artista “Latin Pop” del año, dúo o grupo, en celebraciones como Premios Billboard de la Música Latina.

HACER HISTORIA COMO LUIS MIGUEL

Este año Reik concretará en diciembre su presentación número 14 en el Auditorio Nacional, el foro más importante de la Ciudad de México, y aunque no tenían el dato registrado, lo consideraron importante.

“Estamos en un punto en el que hemos perdido la cuenta”, dijo “Chuy”.

El haber ocupado tantas veces un espacio tan codiciado para los artistas en el mundo, no le ha restado emoción a los músicos, sino todo lo contrario, pues ahora aspiran a que el recinto se convierta en parte de su historia tal y como lo ha sido para artistas como Luis Miguel, según relató Navarro.

“Tú te acuerdas de él (Luis Miguel) y sabes que lo ves en el Auditorio, ojalá así nos pase, que tengamos suerte y vida, y que seamos algo así para el Auditorio. Una cosa que la gente identifique y sepa que es un lugar en donde nos gusta tocar”, mencionó.

En dicho recinto guardan memorias importantes de momentos de su vida, la gente que los ha acompañado en cada una de las presentaciones, los nervios de las primeras veces y lo impactante que suele ser el enfrentar a una audiencia de 10.000 personas.

Los amigos, que recientemente también colaboraron con Santa Fe Klan y Andrés Cepeda, y que acaban de regresar al país de una gira por Estados Unidos, concluyeron con la promesa de comenzar a escribir nueva música.