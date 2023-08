El Guadalajara del hispano serbio Paunovic expone su pleno en casa del Juárez

México, (EFE).- Las Chivas de Guadalajara del entrenador serbio nacionalizado español Veljko Paunovic, líderes de la clasificación, visitarán este viernes al Juárez FC, con el foco puesto en mantener su actuación perfecta en el Apertura 2023 del fútbol mexicano.

El duelo, en la reanudación del torneo, pondrá frente a frente a los dos cuadros de mejor ofensiva en el inicio del campeonato, ambos con siete goles; el Guadalajara con la tercera defensa más confiable, con dos tantos aceptados, el Juárez, con la novena, con cuatro.

Guadalajara se impuso 1-2 al León, 3-1 al San Luis y 2-0 al Necaxa, pero mostró un bajo rendimiento en la Leagues Cup, en la que fue eliminado en la fase de grupos, al caer 1-3 ante el Cincinnati y 0-1 frente al Kansas City.

Este viernes el equipo reaparecerá después de 17 días sin jugar y está por ver si eso no lo afectó y puede mantener su actuación perfecta en el estadio del Juárez, tercero de la tabla con dos partidos ganados y uno empatado.

Chivas necesita que su delantero Alexis Vega recupere la buena forma deportiva para poder mantener el buen funcionamiento de su ataque; lesionado de rodilla. El mundialista aún no juega en el Apertura y está por ver si a partir de mañana levanta el nivel.

Este viernes los Pumas UNAM del entrenador argentino Antonio Mohamed, cuarto lugar de la tabla con cinco puntos, recibirán al Toluca, noveno con una unidad menos, en un partido atractivo entre dos cuadros candidatos a entrar a la liguilla de los ocho mejores.

León-Mazatlán y Puebla-San Luis cerrarán el cartel de este viernes.

El sábado no habrá juegos y el domingo el campeón Tigres UANL del entrenador uruguayo Robert Dante Siboldi, quinto de la clasificación con un triunfo y dos empates, se meterá en el estadio del Necaxa, con un inicio lento, al empatar dos veces y perder una en tres salidas.

Las Águilas del América del centrocampista español Álvaro Fidalgo, con un triunfo, un revés y un partido pendiente, visitarán al Atlas, en busca de tres puntos para mejorar el duodécimo lugar.

El Pachuca del estratega uruguayo Guillermo Almada visitará al Querétaro, en un duelo entre dos cuadros necesitados de puntos; los Tuzos antepenúltimos de la tabla y los Gallos, decimoterceros.

En el otro partido del domingo el Cruz Azul, peor equipo del campeonato, recibirá a Santos Laguna, en su primer duelo luego de que la directiva despidió al entrenador brasileño Ricardo Ferretti, al que no apoyó con refuerzos.

Monterrey, segundo de la tabla, y Tijuana, octavo, pospondrán su encuentro, por el compromiso de los Rayados en la Leagues Cup, en la que fue el único equipo en la semifinal, que perdió con el Nashville, lo cual destinó al equipo del español Sergio Canales, a disputar el tercer lugar.

Partidos de la cuarta jornada del Apertura mexicano:

Viernes 18.08: León-Mazatlán, Pumas UNAM-Toluca, Puebla-San Luis y Juárez FC-Guadalajara.

Domingo 19.08: Cruz Azul-Santos Laguna, Querétaro-Pachuca, Atlas-América y Necaxa-Tigres UANL.

Pendiente: Monterrey-Tijuana.