El hijo de López Obrador no sale en una imagen con los hijos del narco “el Mayo” Zambada

Ciudad de México, (EFE).- Una imagen viral no muestra a José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, con los hijos del narcotraficante “el Mayo” Zambada, en realidad los dos hombres que lo acompañan pertenecen a una familia de empresarios de una importante compañía mexicana.

Distintas cuentas de Facebook, Twitter y TikTok comparten una fotografía en la que se observa a López Beltrán vestido con una camiseta blanca y un pantalón corto negro, sentado en las gradas de un campo de golf junto a varias personas.

A su lado derecho, se pueden ver dos hombres con atuendos similares, quienes son señalados por los internautas como “los hijos de ‘el Mayo’ Zambada”, líder del cartel de Sinaloa.

“Ahí está sentado el hijo de Lopez con los hijos del Mayo Zambada del narcotraficante, hace 1 semana en puerto Vallarta en el hotel Vilanta, viendo el golf, y López dice q no hay corrupción, para q se den cuenta quien está manejando el país, los narcos, síganme los sigo al 100% (sic)”, indica un tuit con alrededor de un millón y medio de visualizaciones y miles de interacciones.

HECHOS: El hijo del presidente está en realidad junto a un empresario del Grupo Vidanta y su cuñado, quienes no tienen relación con los Zambada, como se puede comprobar a través de una búsqueda inversa de imágenes y por palabras clave, y confirmó un vocero de la empresa.

SIN RELACIÓN CON “EL MAYO” ZAMBADA

Una búsqueda inversa de la imagen en Google conduce a un tuit del pasado 30 de abril, donde López Beltrán es criticado por estar en un exclusivo torneo de golf en Puerto Vallarta, el “Mexico Open At Vidanta”.

Al rastrear dicho evento deportivo, es posible encontrar que se llevó a cabo del 27 al 30 de abril en el campo de golf Vidanta, en Puerto Vallarta, Jalisco (oeste). Además, en varios artículos se menciona la asistencia del hijo del presidente. Sin embargo, no hay ningún registro sobre los Zambada.

Otra búsqueda en redes sociales arroja el tuit de un periodista que desmiente que López Beltrán estuviera con los hijos del narcotraficante y asegura que uno de los hombres es en realidad Iván Chávez, el hijo de Daniel Chávez, dueño del Grupo Vidanta, que alojaba en sus instalaciones el torneo de golf.

Un vocero de Grupo Vidanta confirmó a EFE Verifica que “las afirmaciones virales sobre las personas que aparecen en la fotografía en cuestión durante el Mexico Open At Vidanta en Nuevo Vallarta son totalmente falsas”.

Además, corroboró que “la tercera persona de izquierda a derecha (en la imagen) es Iván Chávez” y que iba acompañado de “su cuñado y la esposa de su cuñado”.

La Agencia EFE estuvo en la cobertura informativa del evento y llegó a tomar imágenes del empresario. Una comparación de estas con la captura viral permite corroborar que tiene los mismos rasgos físicos y el mismo atuendo, por lo que se puede afirmar que es él y no el hijo de Mayo quien acompaña al hijo del presidente mexicano.

Por otro lado, al comparar las imágenes con las de los hijos de Ismael “el Mayo” Zambada, es difícil encontrar similitudes.

LOS HIJOS DE “EL MAYO”

Según la información pública disponible, “el Mayo” Zambada tiene al menos 10 hijos, pero cuatro de ellos son los más conocidos.

Su hijo mayor es Vicente Zambada Niebla, también conocido como “el Vicentillo”, quien fue detenido en México en 2009 y posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2010. En 2019, se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico en una corte federal de Chicago, donde colaboró con las autoridades durante el juicio contra “el Chapo” Guzmán.

Ismael Zambada Sicairos, apodado “el Mayito Gordo”, es su segundo hijo. Fue arrestado en 2014 y extraditado en 2019. En cuanto a Ismael Zambada Sicairos, también conocido como “el Mayito Flaco”, es el único hijo de “el Mayo” que hasta ahora no ha enfrentado prisión. Sin embargo, en febrero pasado, la DEA incluyó su nombre en la lista de fugitivos, revelando por primera vez una fotografía suya.

Por último, entre las fotos públicas disponibles, es posible encontrar a Serafín Zambada Ortiz, quien fue arrestado en noviembre de 2013 en Nogales, Arizona, Estados Unidos. En 2019, fue condenado a cinco años de prisión por conspiración para importar cocaína y metanfetaminas a dicho país.

En resumen, el hijo del presidente López Obrador no aparece junto a los hijos del narcotraficante “el Mayo” Zambada en una imagen viral. Se trata de un empresario y un cuñado de él, que estuvieron en el torneo en Puerto Vallarta.