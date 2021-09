El huracán Sam sigue su camino hacia el noroeste con potentes vientos

Miami, (EFE News).- El huracán Sam continuaba este miércoles su avance por el Atlántico con potentes vientos y alejado de tierra, dos condiciones que se mantendrán hasta entrada la semana próxima, cuando haya alcanzado ya la parte norte del océano.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC). indicó que Sam sigue siendo un huracán de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson (del 1 al 5) con vientos máximos sostenidos de 130 millas por hora (215 km/h), aunque presentan fluctuaciones.

A las 05.00 horas del este Sam se encontraba a cerca de 445 millas (730 km) al este de la parte norte de las islas de Sotavento y se movía en dirección noroeste a 9 millas por hora (15 km/h).

No hay vigilancias ni advertencias costeras en vigor por el paso del séptimo huracán de 2021 en la cuenca atlántica, un ciclón de categoría mayor que no ha tocado tierra en toda su trayectoria.

El NHC pronosticó que Sam mantendrá su movimiento general hacia el noroeste con un aumento en la velocidad de traslación hasta el vienes, cuando se espera que gire hacia el norte.

En la trayectoria pronosticada, Sam pasará hoy bien al este y noreste del norte de las Islas de Sotavento, que no está previsto que toque.

Anguila, Barbuda, Antigua, San Bartolomé, Monserrat, Guadalupe, Dominica, Saba y San Cristóbal y Nieves son las principales islas de Sotavento, que forman parte de las Antillas Menores.

Se esperan algunas fluctuaciones en la intensidad de Sam durante los próximos días, pero seguirá siendo un huracán potente hasta el fin de semana.

Los vientos con fuerza de huracán se extienden hasta 40 millas (65 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se prolongan hasta 125 millas (205 km).

Las marejadas generadas por Sam impactaran las Antillas Menores durante los próximos días y se espera que alcancen las islas Bermudas y las Bahamas en un par de días y luego se extiendan a través de la costa este de los Estados Unidos a finales de esta semana.

Estas marejadas pueden causar condiciones de resacas y corrientes marinas amenazantes a la vida.

Actualmente hay tres sistemas de baja presión en la cuenca atlántica que podrían dar lugar a ciclones, de los cuales el que más probabilidades de serlo es el que está más alejado del continente americano.

En lo que va de este año se han formado siete huracanes en la cuenca atlántica: Elsa, Grace, Henri, Ida, Larry, Nicholas y Sam. De ellos Grace, Ida, Larry y Sam alcanzaron la categoría mayor, 3 o más en la escala Saffir-Simpson.