El ICE violó sus estándares médicos contribuyendo a muerte de inmigrantes

Los Ángeles, (EFE News).- El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) violó sus propios estándares de atención médica al minimizar o descartar las señales y síntomas de enfermedades críticas que padecían los inmigrantes detenidos, y que terminaron con la muerte, según un estudio de la Universidad del Sur de California (USC).

El estudio titulado “ICE violó sus propios estándares médicos internos, lo que potencialmente contribuyó a la muerte de hombres en su mayoría sanos” examinó 55 informes disponibles de 71 muertes de inmigrantes bajo custodia de la agencia federal entre 2011 y 2018.

Los investigadores encontraron que ICE violó sus propios estándares internos de atención médica en 78 % de los casos, afectando principalmente a “hombres relativamente jóvenes y sanos”.

NO FUERON ESCUCHADOS

El estudio detalló que en muchos de los decesos hubo “una atención tardía o inapropiada y/o una respuesta inadecuada, o incluso no hubo respuesta, al observar signos vitales marcadamente anormales” en los extranjeros detenidos.

Molly Grassini, médica del Departamento de Medicina de Emergencia de la Escuela de Medicina Keck de USC, y autora del estudio, advirtió en un comunicado que “es posible que estas muertes se hubieran evitado si se hubieran abordado estas preocupaciones”.

En este sentido, la investigación asegura que en varios casos, el personal de los centros de detención u otras personas detenidas comentaron preocupaciones sobre la salud de una persona a un superior o miembro del personal antes de la muerte del inmigrante.

SEÑALES IGNORADAS

De los 55 casos analizados se determinó que 47 muertes se debieron a causas médicas y ocho a suicidios.

Entre los 47 casos de muertes por causas médicas se determinó que 29 de los inmigrantes tenían signos vitales “marcadamente anormales” como frecuencia cardiaca y presión arterial anormales antes de morir.

SIN ENFERMEDADES PREEXISTENTES

Los investigadores resaltaron que los fallecidos tenían un bajo registro de enfermedades preexistentes, y más de la mitad tenían entre 90 % y 98 % de probabilidad de supervivencia a 10 años.

El promedio de edad de los fallecidos fue de 42,7 años, y 85,5 % de ellos eran hombres.

También se determinó que los fallecidos habían pasado una media de 39 días bajo custodia del ICE antes de morir.

En contraste, el estudio determinó que los inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE habían vivido en Estados Unidos un promedio de 15,8 años antes de la detención por parte de las autoridades migratorias.

El recuento de las muertes podría ser mayor si se añaden los casos de inmigrantes que fallecieron pocos días después de ser liberados, destacaron los investigadores.

El estudio tampoco incluyó a los nueve inmigrantes fallecidos bajo custodia del ICE en 2019, y los 17 muertos de 2020. En lo que va del año fiscal 2021 se ha reportado el deceso de cuatro migrantes que estaban detenidos por ICE.

En un reciente comunicado la agencia federal explicó que “las muertes bajo custodia de ICE, estadísticamente, son extremadamente raras y ocurren a una fracción del promedio nacional para la población detenida de Estados Unidos”.

EVITAR MÁS MUERTES

El estudio recomendó una serie de acciones para reducir el número de fallecimientos en estos centros de detención. Parveen Parmar, profesora de medicina de emergencia clínica en la Escuela Keck, y coautora del estudio, advirtió que “las instalaciones con infracciones recurrentes deben someterse a una rehabilitación específica y a un seguimiento estrecho”.

Añadió que aquellos centros de ICE que no puedan cumplir y no implementen una acción correctiva aceptable deben enfrentar sanciones, “incluido el posible cierre”.

El número de detenidos por ICE ha ido creciendo en los últimos meses, y para el pasado 2 de abril la agencia federal mantenía detenidos a 14.315 inmigrantes.

Pero, según las cifras oficiales, al 21 de mayo ICE tenía 22.140 inmigrantes en centros de detención, lo que representó un aumento de 55 % en siete semanas.

Actualmente ICE tiene 27.008 inmigrantes bajo custodia, lo que representa un aumento de 89 % respecto a principios de abril.

Cerca de mil inmigrantes (987) bajo custodia del ICE están actualmente contagiados de coronavirus.