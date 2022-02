El impacto de dos años del coronavirus en México en cinco claves

Ciudad de México, (EFE).- México cumple dos años enfermo de coronavirus como el quinto país del mundo con más fallecidos, una criticada gestión de la pandemia y un plan de inmunización que avanza a buen ritmo pero sin contemplar a todos los grupos de edad.

Estas son las principales claves de la pandemia de coronavirus en la nación:

1. ¿CUÁNDO SE REGISTRÓ EL PRIMER CASO?

México anunció su primer caso de coronavirus hace justo dos años cuando un pasajero italiano residente en México de 35 años llegó contagiado de su país de origen, que en esos momentos era uno de los focos de la pandemia en Europa.

Días después, el 18 de marzo, se dio la primera muerte por covid en México cuando el país sumaba 118 contagiados. Era un mexicano de 41 años con obesidad y diabetes que había acudido a un concierto en un popular recinto de la capital.

2. ¿ES MÉXICO UNO DE LOS PAÍSES CON MÁS MUERTES?

Víctima de cuatro olas de contagios, México suma más de 5,5 millones de casos confirmados de covid y acumula cerca de 318.000 muertes, siendo la quinta nación del mundo por cifra de decesos después de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia.

El Gobierno federal señala, no obstante, que el número de muertos per cápita sitúa a México alrededor de la posición 25 del mundo, muy por detrás de la quinta plaza que ostenta en números absolutos.

Las autoridades sanitarias reconocen, sin embargo, que de acuerdo con las actas de defunción la cifra de muertos asociados a covid sería de más de 460.000 fallecidos, lo que elevaría también el número de muertos por millón.

3. ¿POR QUÉ HA SIDO CRITICADA SU GESTIÓN?

La gestión de la pandemia ha sido muy criticada desde el principio porque México tardó en cerrar sus actividades no esenciales cuando buena parte del mundo ya estaba sumido en una cuarentena estricta.

La falta de pruebas, el subregistro de casos o el rechazo a usar mascarilla de algunos funcionarios y del propio presidente Andrés Manuel López Obrador -que ha pasado dos veces covid- también han sido motivo de señalamientos hacia el Gobierno.

Y especialmente contra el zar del coronavirus, Hugo López-Gatell, quien afronta una denuncia de familias de fallecidos ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Pese a estas críticas, la popularidad de López Obrador se mantiene elevada. Alrededor del 60 % en la mayoría de sondeos.

4. ¿AVANZA RÁPIDO LA VACUNACIÓN?

México fue el primer país de América Latina en aplicar la vacuna anticovid. Fue una dosis de Pfizer en una enfermera de 59 años el 24 de diciembre de 2020.

Actualmente, el país ha aplicado 181,6 millones de dosis anticovid en casi 85,2 millones de personas. Esto implica que el 90 % de la población de 18 años y más ha recibido al menos una inyección.

La tasa de vacunación es menor en personas de 14 a 17 años, de apenas el 53 %.

Además, el Gobierno federal ha cosechado críticas por no contemplar la inmunización de menores de 14 años, lo que desciende el nivel de vacunación para toda la población de México -de unos 126 millones- hasta cerca del 65 %.

5. ¿CUÁL ES EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA PANDEMIA?

México registró una caída histórica del producto interno bruto (PIB) del 8,2 % en 2020, la mayor desde la Gran Depresión.

Aunque este 2021 se esperaba un rebote cercano al 6 %, el alza del PIB fue finalmente del 4,8 %, un dato decepcionante derivado de la ralentización de la economía en el segundo semestre por la escasez de insumos y la variante ómicron.

El país registró un nivel de desempleo del 3,7 % en 2021, aunque más de la mitad de la población trabaja en el sector informal.

Positivamente, el país creó 846.416 empleos formales en 2021, un 4,3 % mayor al 2020, hasta llegar a un total de 20,62 millones de trabajadores afiliados, superando el nivel prepandemia.