El impacto de las nuevas tecnologías: descubre las industrias y trabajos reemplazados

Industrias como la automotriz o comercio sustituyeron en sus procesos la mano de obra humana por la tecnología mostrando lo obsoleto de algunos empleos

NotiPress.- Hoy en día, existen 3 mil 379 millones de personas con un trabajo a nivel mundial, esta cifra tuvo un crecimiento paulatino a partir de 2013. Según los análisis realizados por los sitios especializados de estadísticas fue debido a cambios o sustitución de algunos empleos por la tecnología. En el Día Internacional del Trabajo, NotiPress recopiló los empleos en riesgo de obsolescencia o impactados por tecnologías como la inteligencia artificial.

De acuerdo con el reporte del Foro Económico Mundial (WEF) llamado “Informe sobre el futuro del empleo 2023”, la adopción de tecnología y digitalización tendrá un impacto importante de cara a 2027. Esto debido a que el 23% de los empleos serán diferentes y habrá cerca de 69 millones de nuevos empleos, sin embargo desaparecerán más de 83 millones de trabajos a nivel mundial.

En su mayoría, los empleos con tareas repetitivas o que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores fueron los principales empleos donde la tecnología sustituyó la mano de obra humana. Por ejemplo, en la industria automotriz la mayor parte de la fabricación es realizada por cobots; es decir, robots hechos para interactuar con humanos en plantas de trabajo.

Industrias con impacto por la tecnología

La utilidad de cobots en la industria automotriz va desde el montaje donde realizan tareas repetitivas en la línea de producción, hasta la manipulación y traslado de materiales pesados y voluminosos. Según datos de la Federación Internacional de Robótica un millón de robots trabajan en la industria automotriz, es decir, los robots ocupan un tercio total de todas las industrias a nivel mundial.

Otra de las industrias que han cambiado diversos trabajos hechos por el ser humano y ahora se encarga de la tecnología es el servicio de ventas y tiendas físicas. El llamado e-Commerce o comercio digital ha tenido un crecimiento elevado, sobre todo gracias a la pandemia en 2020.

Durante el 2013, solo en Estados Unidos el comercio electrónico aumentó un 16,9% generando 263 millones 300 mil dólares al cierre de año. En 2023 los ingresos procedentes de ventas online se sitúan cerca de los 4 mil millones de dólares sin contar las ventas en tiendas físicas.

Las cifras obtenidas por el comercio electrónico empujaron a las pequeñas y medianas empresas a migrar al modelo de negocio por internet. Ahora las tiendas físicas pierden terreno ante el e-Commerce y con ello los empleos generados alrededor de la misma.

Por otra parte, la industria médica está cambiando el trabajo de los profesionales de la salud quienes compiten con la tecnología por los pacientes. Las personas quienes padecían algún tipo de enfermedad normalmente recurrían a su médico con el fin de saber un diagnóstico más preciso.

Ahora, la necesidad por saber un pronto diagnóstico ha hecho que los motores de búsqueda impulsados por la inteligencia artificial sustituyan las labores de un doctor. Datos revelados por la firma One Poll destacó que el 74% de las personas en Estados Unidos buscó posibles enfermedades en Google antes de acudir a un médico.

Esta situación amenaza a los médicos, pues el 43% de los individuos que se autodiagnosticaron erróneamente fue por buscar los síntomas de su padecimiento en Internet. Ante esta situación, los organismos internacionales de salud instan a las personas a no hacer uso de la tecnología para automedicarse o autodiagnosticarse, y optar por un especialista.

Aunque la tecnología sustituyó diversos empleos en las industrias, otros cuyas tareas se pensaba no podría suceder, también está pasado. Tal es el caso de los diseñadores gráficos, periodismo, educación e inteligencia de software y empleos en el sector financiero.