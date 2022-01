El incendio de Filadelfia que causó 12 muertos pudo ser iniciado por un niño

Washington, (EFE).- El incendio de un edificio de Filadelfia en el que el miércoles murieron ocho niños y cuatro adultos pudo ser causado por una de las víctimas infantiles cuando jugaba con un mechero junto a un árbol de Navidad, según los investigadores que están tratando de averiguar las causas de la tragedia.

Fuentes de la investigación revelaron este jueves al periódico The Philadelphia Inquirer que sospechan que el incendio pudo ser provocado por uno de los niños que vivían en el edificio y que estaba jugando con un mechero junto a un árbol navideño.

La teoría fue confirmada posteriormente a NBC News por la oficina del Fiscal del Distrito de Filadelfia aunque un portavoz señaló que la investigación, que realizan el cuerpo de bomberos de Filadelfia y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés), todavía no ha hecho más que empezar.

Uno de los puntos de la investigación es determinar por qué los detectores de humo instalados en el edificio no alertaron a los inquilinos de las llamas.

Los bomberos dijeron que el edificio contaba con cuatro detectores de humo operados con baterías pero que ninguno estaba en funcionamiento. La última vez que el edificio fue inspeccionado fue en 2020.

La muerte de 12 personas en el incendio del edificio, que estaba dividido en dos viviendas en las que residían al menos 26 personas, ha causado conmoción por la magnitud de la tragedia.

El fuego, uno de los más mortales de las últimas décadas en el país, se inició en la madrugada del miércoles en el edificio de tres plantas que contenía dos viviendas. En la primera vivienda, que ocupaba el primer piso y parte del segundo, residían ocho personas mientras que en la segunda vivienda, situada entre la planta segunda y tercera, alojaba otras 18.

El edificio es propiedad de la Autoridad de Viviendas de Filadelfia (PHA, por sus siglas en inglés), una organización municipal que ofrece viviendas sociales a personas con escasos recursos. La página web de PHA señala que es la cuarta mayor agencia pública de viviendas de Estados Unidos, con unos 76.000 inquilinos.