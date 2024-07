El Instituto de Transparencia ofrece diálogo a López Obrador para evitar desaparecer

Ciudad de México, (EFE).- El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ofrece diálogo y autocrítica para evitar desaparecer, como pretende el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, según dijo este miércoles Adrián Alcalá, titular del organismo autónomo, en una entrevista con EFE.

A tres meses del cambio de gobierno, López Obrador ha reiterado que, con una nueva mayoría en el Congreso, insistirá en su ‘Plan C’ de reformas constitucionales, que incluyen hacer desaparecer los entes autónomos, como el Inai, encargado de que las dependencias entreguen información a los ciudadanos y proteger los datos personales.

Al respecto, Alcalá prometió “estar a la altura” de las nuevas demandas ciudadanas, al reflexionar sobre que las administraciones e instituciones deben renovarse y modernizarse, por lo que impulsa un ‘Plan D’: diálogo y defensa de la democracia.

“Estamos buscando anticiparnos porque en el Inai no queremos ser espectadores, queremos ser parte central de la discusión”, sostuvo.

Oportunidad de dialogar y renovarse con Sheinbaum

El comisionado presidente del Inai aseguró que ve en la próxima mandataria de México, Claudia Sheinbaum, a una mujer de Estado, con visión, con un proyecto de nación, dispuesta al diálogo y al consenso, por lo que esperó que sea a través de ella que pueda abrirse el espacio para evitar su desaparición.

Además, previó que las iniciativas que eliminarían al instituto no se aprueben antes de que ella tome posesión, el 1 de octubre, ante la premura del oficialismo por aprobar otros temas, como la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial.

“En ese sentido también tenemos que estar a la altura de miras, pero, para ello, es importante una autocrítica, una autorreflexión, reconocer dónde están esos procedimientos, cómo los mejoramos”, expresó.

Alcalá recordó que el Inai y otros órganos autónomos firmaron una carta para Sheinbaum una semana después de su triunfo, el 2 de junio, y solicitaron una reunión formal.

Aunque reveló que no han recibido respuesta, observan en la próxima presidenta apertura en sus discursos, pues ha mencionado que la reforma a los órganos autónomos se verá después.

“¿Eso qué significa? Que vemos nosotros una disposición, no tajante de decir ‘no’ a la iniciativa del presidente (…) pero obviamente da pie a pensar que habrá una disposición, un diálogo para, en su momento, sentarnos a negociar”, confió.