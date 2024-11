El juez aplaza la decisión sobre la libertad bajo fianza de Diddy a la semana que viene

Nueva York (EFE).- El juez encargado de decidir si otorga la libertad bajo fianza al rapero Sean Combs (Diddy), acusado de tráfico sexual y recluido en una cárcel de Nueva York, aplazó la cuestión a la semana que viene mientras evalúa los argumentos de la Fiscalía y la defensa.

Diddy, que tiene fijado su juicio en mayo de 2025 y permanece en una prisión local desde su arresto en septiembre, acudió este viernes a su tercera audiencia para reclamar libertad bajo fianza, esta vez ante el juez Arun Subramanian, según recoge The New York Times.

No obstante, el juez dijo que decidirá sobre la fianza la semana que viene y pidió a las partes que entreguen información el próximo lunes sobre las formas de comunicación de Diddy en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn y su reglamento, agrega Deadline.

Ese medio indica que, aparte de esa fecha de entrega el lunes, no hay programada ninguna audiencia nueva sobre el tema de la fianza y es posible que el juez tome su decisión antes del festivo de Acción de Gracias, el jueves que viene.

Esta semana, la Fiscalía denunció ante el juez que el acusado está usando las cuentas telefónicas de otros reclusos para contactar con socios o posibles testigos, y lo consideraron obstrucción de la Justicia y una prueba del desprecio de este por las regulaciones carcelarias.

Tras varios registros en sus mansiones, Diddy fue arrestado en Nueva York el pasado septiembre y acusado de conspirar para cometer crimen organizado, tráfico sexual y trata de personas, supuestamente desde 2008 hasta la actualidad, unos delitos que ha negado.

La defensa del rapero ha propuesto una fianza de 50 millones de dólares para que este salga en libertad con unas condiciones muy restringidas, sin acceso a teléfono ni internet, sujeto a vigilancia y con limitaciones sobre con quién mantiene comunicaciones.

Dos jueces han negado hasta ahora la libertad bajo fianza del rapero, la última el pasado septiembre, advirtiendo sobre una posible manipulación de testigos.