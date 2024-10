El juez de Nueva York aplaza al 15 de enero el caso de un demacrado ‘Mayo’ Zambada

Nueva York, (EFE).- El juez Brian Cogan fijó para el 15 de enero la próxima audiencia en el tribunal federal de Nueva York contra el narcotraficante mexicano Ismael ‘El Mayo’ Zambada, quien compareció en la corte muy debilitado y presentando cojera, gran palidez en su rostro, barba canosa y el pelo con enormes parches por un degradado tinte oscuro.

“Se trata de un proceso largo, la magnitud del mismo hace que sea designado como ‘caso complejo’ y que, por tanto, tengamos que tomar más tiempo para analizar todas las prubas y documentación aportadas por las partes”, dijo hoy el magistrado antes de constatar con la defensa de ‘El Mayo’ y la Fiscalía que estaban de acuerdo con la nueva fecha.

Así, el cofundador del Cartel de Sinaloa volverá a aparecer en esta corte neoyorquina, donde se le imputan 17 cargos relacionados con conspiración para asesinato, narcotráfico, posesión de armas y pertenencia a empresa criminal, el 15 de enero a las 11:00 de la mañana (hora de Nueva York).

Zambada, de 76 años, estuvo custodiado en esta audiencia, que no superó los 15 minutos de duración, por hasta siete custodios del Servicio de Alguaciles de EE.UU., algunos de ellos armados.

A pesar de sus evidentes problemas físicos, el capo -que iba vestido con uniforme de reo y gafas y llevaba unas gafas en la solapa de su camisón- entró en la sala y salió de la misma por su propio pie. Además, hizo gestos de complicidad a su abogado Frank Pérez, al que incluso le dedicó alguna sonrisa mientras el jefe de su equipo legal lo correspondía con un gesto de ‘OK’ alzando el pulgar hacia arriba.

Posible pena de muerte

Por otra parte, el juez Cogan, que hace solo dos días sentenció en esta misma sala del tribunal de Nueva York al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna a más de 38 años de cárcel y hace un lustro a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán a cadena perpetua, confirmó que en el caso de Zambada se podría aplicar la pena de muerte.

La acusación en Nueva York contra ‘El Mayo’, huido de la justicia durante más de cuatro décadas, y cuya captura cifraba EE.UU. en 15 millones de dólares, fue actualizada en febrero y es la única que menciona el tráfico de fentanilo, el potente opioide que ha generado una crisis de muertes por sobredosis en Estados Unidos.

‘El Mayo’ podría afrontar la pena capital, a pesar de que ésta fue abolida en el estado de Nueva York en 2004, si el gobierno federal considera que con su papel crucial en el Cartel de Sinaloa, actor principal en la crisis de sobredosis por fentanilo en EE.UU., incurrió en delitos federales tan graves como asesinatos en masa o crímenes de terrorismo.

Potencial conflicto de intereses

Asimismo, el juez Cogan también se pronunció sobre la petición de la Fiscalía de que se revisase un “potencial conflicto de intereses” por parte del abogado principal de ‘El Mayo’, Frank Pérez, debido a que también representa al hijo del propio capo, Vicente Zambada Niebla alias ‘Vicentillo’, quien se ha desempeñado como colaborador activo de Estados Unidos.

A lo que el magistrado también pidió “tiempo” para investigar si esta posible incompatibilidad se produjo: “Esto sería algo muy serio e importante, no puedo resolverlo en apenas dos días. Me remitieron la petición el miércoles por la noche. ¿Qué esperan de mí?, ¿por qué esperaron tanto para hacerlo?”, espetó Cogan a los fiscales.