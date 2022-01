El juez progresista Breyer del Supremo de EEUU hace oficial su jubilación

Washington, (EFE).- El juez progresista Stephen Breyer, uno de los nueve integrantes del Tribunal Supremo de EE.UU., hizo oficial este jueves su intención de jubilarse cuando concluya el actual curso judicial, algo que ya habían adelantado ayer miércoles algunos medios.

Así lo anunció el magistrado, de 83 años, en una carta enviada este jueves al presidente estadounidense, Joe Biden, y que hizo pública la oficina de prensa del Tribunal Supremo.

“Querido presidente, le escribo para decirle que he decidido retirarme del servicio judicial como juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos”, escribió Breyer.

Explicó que su jubilación se hará efectiva cuando concluya el actual curso judicial, tradicionalmente a finales de junio o principios de julio, y expresó su deseo de que para entonces su sustituto o sustituta ya haya sido confirmado por el Senado estadounidense.

Afirmó que su trabajo como juez -14 años en un tribunal de apelaciones y casi 28 en el Tribunal Supremo- ha sido un “privilegio”.

“Me encontré con que el trabajo fue complejo y lleno de significado. Las relaciones con mis compañeros han sido cálidas y amigables. Durante todo este tipo, he sido consciente del gran honor que ha sido participar como juez en el esfuerzo de mantener nuestra Constitución y el Estado de Derecho”, concluyó.

Breyer tiene previsto comparecer en unos minutos junto a Biden en la Casa Blanca.

Durante la campaña electoral para 2020, Biden prometió que si tenía la oportunidad nominaría a la primera magistrada afroamericana para la máxima instancia judicial del país.

Con 83 años, el magistrado es el miembro de más edad del Tribunal Supremo, al que llegó en 1994 tras ser nominado por el entonces presidente demócrata Bill Clinton (1993-2001).

Desde hace meses, grupos progresistas como “Demand Justice” habían estado reclamando la jubilación de Breyer para que Biden pudiera nominar a un sustituto aprovechando que el Partido Demócrata domina el Senado, algo que podría cambiar en las elecciones legislativas de noviembre.

El Tribunal Supremo de EE.UU. está compuesto actualmente por nueve jueces con cargos vitalicios: seis conservadores y tres progresistas, entre los que se incluye Breyer.

El nominado o nominada de Biden será de una línea ideológica similar a Breyer, por lo que no cambiará el equilibrio actual de la máxima corte, que no ha sido tan conservadora desde la década de 1930.