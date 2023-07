El legendario Enrique Guzmán y Los Teen Tops se reencontrarán por última vez en EEUU a partir del 19 de enero

El Tour 2024 de los intérpretes de éxitos como “La Plaga”, “Popotitos”, “Presumida” y “El rock de la cárcel”, recorrerá Chicago, Nueva York, Houston, San José CA, Dallas, Laredo, El Paso, San Antonio, MCAllen y Los Ángeles.

Miami, Enrique Guzmán, el rey del rock and roll en español, protagonizará el último reencuentro con Los Teen Tops durante una gira por Estados Unidos, que incluirá actuaciones en Chicago, Nueva York, Houston, San José CA, Dallas, Laredo, El Paso, San Antonio, McAllen y Los Ángeles.

El Tour 2024 comenzará el 19 de enero y cerrará el 11 de febrero. Contará con Los Apson como invitados. Los boletos ya están a la venta para las nuevas fechas en Ticketmaster.com / AXS.com, dependiendo de la boletera de cada teatro.

En Payne Arena de Hidalgo se presentará el 3 de febrero de 2024.

Inicialmente estaba previsto comenzar en Julio de 2023, pero algunos participantes y técnicos no recibieron a tiempo sus visas. Los poseedores de entradas pueden utilizar el mismo boleto para la nueva fecha, ya que no es necesario canjearlo. Quienes no puedan asistir en la nueva fecha, pueden obtener un reembolso en el punto de venta.

Los Teen Tops catapultaron a Enrique Guzmán a una carrera de solista que hoy cuenta con más de 60 años de trayectoria. Actualmente, esta leyenda de la música sigue cosechando éxitos. Enrique participó en tres álbumes con el grupo, para luego emprender su carrera en solitario.

Desde entonces, han sido contadas las veces en que el legendario grupo se ha reunido. La gira permitirá disfrutar del sonido tan característico de su música, que lo mismo anima con un movido rock and roll como “La Plaga”, que con un slow rock como “Pensaba en ti”, composición original de Enrique Guzmán.

El artista pondrá el sello de la casa al interpretar canciones que hoy forman parte del soundtrack de la juventud de toda una generación.

Los Teen Tops es pionero del rock and roll desde 1957, cuando realizaron su primera grabación, “La Plaga”. El grupo lo integraban Jesús y Armando Martínez, en la guitarra y batería; Sergio Martell en el piano, y Enrique Guzmán como vocalista.

Bajo el sello de la entonces CBS, sus grabaciones se escuchaban desde Argentina hasta el norte de México, además de ser el primer grupo de jóvenes rocanroleros en ser escuchados en España.

La frescura de su música y las letras identificadas con la juventud de esa época, hicieron que canciones como “La Plaga”, “Popotitos”, “Presumida” y “El rock de la cárcel”, entre muchas más, los convirtieran en el favorito de la juventud de los años sesenta en toda América Latina.