El libro de una líder migrante empodera a indocumentados ante el clima de “terror” en EEUU

Miami (EE.UU.), (EFE).- Cristina Jiménez, quien migró sin papeles de Ecuador a Estados Unidos cuando era niña y ahora es una las mayores activistas migratorias del país, busca empoderar con su nuevo libro a los indocumentados en medio del clima de “terror” contra los migrantes, que considera el “peor” en más de dos décadas.

“No hay duda de que la manera en la cual nuestra comunidad está siendo atemorizada y maltratada en este momento es mucho peor que lo que he visto en más de 20 años que he estado haciendo trabajo en comunidades migrantes”, declara Jiménez, cofundadora del grupo United We Dream, en una entrevista con EFE en Miami.

En ‘Dreaming of Home: How we turn fear into pride, power, and real change’ (Soñando con casa: cómo transformamos el miedo en orgullo, poder y cambio real), la activista relata cómo pasó de llegar a sus 13 años con su familia atemorizada a Nueva York a crear un movimiento de indocumentados y convertirse en ciudadana.

La mujer, nacida en Quito y considerada por la revista TIME una de las 100 personas más influyentes en 2018, expresa que su “historia es un homenaje al valor de las comunidades migrantes” en “este momento de tanto dolor y tanta tragedia” por “la separación de las familias, las detenciones, y las deportaciones”.