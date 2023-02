El Mallorca negocia la renovación del contrato de Javier Aguirre

Palma, (EFE).- La directiva del Mallorca está negociando la renovación del contrato de Javier Aguirre, el técnico mexicano que la temporada pasada salvó al equipo balear del descenso, según ha anunciado este jueves Pablo Ortells, director de Fútbol del club bermellón.

“Seguimos pensando que (Aguirre) es el entrenador idóneo. Estamos muy contentos con él, y creo que él también lo está con nosotros, así que estamos en conversaciones en busca de una solución”, avanzó Ortells en una conferencia de prensa convocada para analizar el mercado de invierno de fichajes junto al director de Finanzas, Alfonso Díaz.

Aguirre sustituyó a Luis García Plaza en marzo de 2022 y aseguró la permanencia tras un tramo final dramático para los mallorquinistas; en la actual temporada, el “Vasco” tiene al equipo clasificado en la mitad de la tabla con 25 puntos en la jornada 20ª a la espera de recibir el domingo al Real Madrid.

Precisamente, Díaz fue preguntado por la visita del equipo del técnico italiano Carlo Ancelotti y la polémica generada por unas declaraciones del capitán mallorquinista Antonio Raillo sobre su relación con el brasileño Vinícius Júnior.

Raillo declaró que “nunca” pondría a Vinícius como ejemplo a sus hijos reavivando un enfrentamiento surgido entre ambos jugadores en la primera vuelta de la Liga Santander.

“Para nosotros es un orgullo jugar contra el Real Madrid, campeón de Europa, y debe ser un momento de festividad para nuestra afición y olvidar determinadas situaciones”, dijo Díaz.

“No podemos asociar la visita del Madrid con esas polémicas. Hay que centrarse en el partido y que la afición nos apoye con el máximo respeto hacia el rival. Raillo es un ejemplo para los más jóvenes y demostrará (el domingo) lo gran capitán que es”, añadió.

Tanto Díaz como Ortells también valoraron las decisiones del VAR en algunos de los últimos partidos del Mallorca.

“Los errores (del vídeo arbitraje) caen de un lado u otro y nosotros estamos centrados en no depender de los árbitros. Es verdad que hay situaciones difíciles de entender, como la dura entrada que (Clément) Grenier recibió la pasada jornada en Cádiz. En esos casos el VAR tiene que ayudar”, enfatizó el director de Finanzas del Mallorca.

Con respecto al mercado de invierno de fichajes, Pablo Ortells dijo que se sentían “satisfechos” con los resultados.

Los bermellones han reforzado la plantilla con los defensas suecos Dennis Hadikaduni (FK Rostov) y Ludwig Augustinsson (Sevilla), el mediocampista español Manu Morlanes (Villarreal) y el también medio centro colombiano Daniel Luna (Deportivo Cali), aunque este tendrá, en principio, ficha del filial.

“Ya estábamos contentos con la plantilla que teníamos”, remarcó Ortells. “La valoración es positiva y hay que seguir con humildad, trabajo y pelear al máximo para conseguir los objetivos previstos. Luna es un chico con proyección, tenemos una opción de compra y ojalá se adapte bien”.

Con respecto a Kang In Lee, y los rumores sobre su supuesto enfado porque el club no escuchó la ofertas por él, Ortells aclaró que la polémica “solo es mediática”, ya que el surcoreano tiene contrato en vigor y “es un profesional y lo dará todo, como lo demostró ante el Cádiz”, remarcó.