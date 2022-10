El mariachi mexicano lucha por mantener el género con nuevas propuestas

Guadalajara (México), (EFE).- La ausencia de ídolos como Vicente Fernández o Juan Gabriel ha llevado al mariachi mexicano a mantener vivo el género con nuevas propuestas, afirmó José Hernández, líder del icónico Mariachi Sol de México, que recién grabó “Rapsodia para un mariachi” con la Orquesta Filarmónica de Praga.

En una visita a Guadalajara para realizar presentaciones, el músico mexicano dijo en entrevista con EFE que hay cantantes actuales que son embajadores del género, como Alejandro Fernández y Pepe Aguilar, pero hacen falta más intérpretes que se conviertan en ídolos populares.

“Mucha gente piensa que se va a hacer famoso porque está en internet, pero también se necesitan los medios. Pienso que sí hace falta (un ídolo nuevo), pero también se ha abierto un espacio bonito para los mariachis, nosotros tenemos que innovar, es difícil porque la gente nos ve como algo cultural y no podemos cambiar mucho para entrar al ‘mainstream’”, dijo.

EL GÉNERO NO MUERE

El músico negó que la música ranchera esté muriendo, pues son los grupos de mariachis los que han sacado la voz para que este tipo de música continúe en el gusto del público.

“El interés todavía está ahí por la música mexicana, por muchos años la música de mariachi se daba a conocer a través de los cantantes famosos, y cuando un mariachi decide ser solista en sí mismo es difícil porque todos cantamos y no se define un solo cantante, estamos en una época en la que los mariachis están interpretando un poco más”, expresó.

Hernández y la agrupación que dirige están nominados al Latin Grammy 2022 en la categoría de “Mejor álbum ranchero/mariachi” por su producción “40 Aniversario Embajadores del Mariachi”, una semblanza de lo que han sido sus cuatro décadas de trabajo en este género.

NUEVA PROPUESTA CON ORQUESTA

En su intento por innovar en la música mexicana, el cantante, compositor y arreglista produjo una pieza de nueve minutos llamada “Rapsodia para un mariachi” con la Orquesta Filarmónica de Praga.

La producción estuvo dirigida por Arturo Rodríguez, reconocido compositor mexicano de música para películas en Hollywood.

La pieza se grabó en la ciudad de Praga en septiembre pasado, con la participación de 70 músicos y arreglos del propio Hernández, quien escribió esta pieza basada en los sones del estado de Jalisco y la jota española.

Detalló que la intención es que la pieza sea una manera de acercarse a nuevos públicos para que tengan nuevas formas de escuchar la música ranchera mezclada con otros ritmos.

“Que escuchen un formato de composición diferente, casi es un formato clásico, una rapsodia es una composición libre, no es un tipo de formato como una sinfonía o un concierto, sino una composición que te lleva a diferentes tipos de ritmos, pero basado en el son jalisciense”, explicó.

El músico se ha caracterizado por innovar y fusionar la música de mariachi con otros géneros.

Esto lo ha llevado a grabar piezas musicales con grupos de rock como Offspring y Green Day.

Hernández aseguró que generar esta pieza es una manera de acercar la música ranchera a nuevos públicos tanto en otros continentes como en las nuevas generaciones.

“Estás ganando al público que le gusta la sinfónica y que jamás ha escuchado un mariachi con sinfónica, y a la vez hay muchos paisanos que cuando lo oyen como que se siente (diferente)”, argumentó.

“El mariachi empezó en los ranchos, es una música muy humilde y muy apasionada y cuando la oyes en un teatro, con una sinfónica, como que se siente orgullo”, concluyó.