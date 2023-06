El mayor anhelo de Shakira es poder ver a sus hijos tener la familia que ella no pudo darles

Miami, (Notistarz).- La cantante colombiana Shakira confesó que uno de sus mayores anhelos es poder ver a sus hijos superar los embates de la vida, que sean felices y puedan, en su momento, formar una familia fuerte que ni ella ni Gerard Piqué, su ex pareja, pudieron ofrecerles.

La intérprete de “Monotonía” ofreció unas palabras a la revista People en Español luego de encabezar la lista de “Los 50 más bellos 2023”, en las cuales deja ver lo sueños que tienen que ver con sus hijos y quienes también están atravesando la dolorosa separación.

“Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga sólo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles.

“Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan, algún día, disfrutar de una familia que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien; felices, pero cuidadosos con los otros”, indicó.

Shakira y el ex futbolista español Gerard Piqué se separaron hace un año y tiempo después se dio a conocer una infidelidad por parte del dueño de Kosmos con la joven Clara Chía Martí, con quien mantiene su noviazgo y a quienes ya se le de manera más frecuente en espacios públicos.

La barranquillera dijo que su separación se dio cuando la salud de su papá mermaba.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía como mis sueños al hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iban cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, agregó.

Sobre sus hijos, Shakira dejó ver un gran anhelo “Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez; que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”, además reveló que ahora ella está “reconstruyendo el nido”.