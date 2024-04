El mayor productor de huevos en EEUU para la producción en Texas debido a la gripe aviar

(EFE).- El mayor productor de huevos de Estados Unidos detuvo la producción en una de sus fábricas, en Texas, tras la detección de influenza aviar altamente patógena (HPAI, en inglés) en sus gallinas ponedoras y pollos.

Cal-Maine Foods detalló en un comunicado que una de las instalaciones de la compañía ubicada en el condado de Parmer (Texas), dio positivo de HPAI, lo que resultó en la “despoblación” de 1,6 millones de gallinas ponedoras y 337.000 pollitas, aproximadamente el 3,6 % del total de la parvada de la sede desde el pasado marzo.

La producción en la instalación cesó temporalmente siguiendo los protocolos federales y espera asegurar la producción de otras instalaciones, indicó.

El Departamento de Agricultura ha asegurado que este virus no se puede transmitir a través de huevos manipulados de forma segura y cocidos adecuadamente.

El riesgo para la salud humana debido al virus es bajo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

Esta semana al menos una persona en Texas fue diagnosticada con gripe aviar tras estar en contacto con vacas lecheras supuestamente infectadas con este virus, que está afectando recientemente a explotaciones en ese estado, Kansas y Michigan.

Las autoridades de salud de Texas dijeron que el paciente está siendo tratado con un medicamento antiviral y que el único síntoma que presenta es el enrojecimiento de los ojos o conjuntivitis.

Al parecer, el hombre había estado en contacto con ganado vacuno probablemente infectado, aunque el riesgo de contagio a humanos sigue siendo bajo, añadieron los funcionarios de salud.

Desde el pasado 25 de marzo, las autoridades federales confirmaron la detección de HPAI en dos hatos lecheros en Texas y Kansas que tenían ganado que presentaba estos síntomas.

Cal-Maine Foods, con sede en Ridgeland (Misisipi), señaló en el comunicado que no se conoce ningún riesgo relacionado con el virus asociado con los huevos que se encuentran actualmente en el mercado y no se ha retirado ningún huevo de este.

Cal-Maine vende la mayoría de sus huevos en el suroeste, sureste, medio oeste y medio Atlántico de Estados Unidos, dijo la compañía.