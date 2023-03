Roma, (EFE).- El Udinese apuesta por la innovación. Tiene estadio propio, una ‘rara avis’ en Italia. Es el club más sostenible de la Serie A. Aumenta el valor de sus jugadores un 400% gracias a su amplia red de ‘Scouting’. La familia Pozzo, dueña, es propietaria también del Watford. Entre ambos han generado más de 200 millones de beneficio en los últimos diez años. El club impulsa a la ciudad. Así es el método Udinese que quiere devolver al equipo a competiciones europeas.

El Udinese fue la revelación del inicio de campaña de Serie A, su vigésimo octava seguida en la máxima categoría del ‘calcio’. Opacó a un Nápoles que ya despuntaba por aquel entonces. El objetivo del conjunto blanquinegro estaba claro, volver a las competiciones europeas en las que un día, hace no tanto, era un asiduo.

Ahora, con una sólida base en la dirección deportiva, su objetivo está alcance. La clave ha sido apostar por la innovación.

“El modelo que hemos seguido durante tantos años se basa en la innovación. Ya lo hicimos con la ‘sentencia Bosman’ (eliminó la limitación de jugadores extranjeros en los equipos); el Udinese fue uno de los primeros clubes en aprovechar esa oportunidad”, explicó a EFE el CEO del club italiano, Franco Collavino.

“Fuimos innovadores al crear un sistema de ojeadores, que todavía representa una excelencia, para que jóvenes futbolistas puedan ser lanzados a escenarios importantes de todo el mundo”, añadió.

“Fuimos también innovadores cuando decidimos construir un estadio propio aquí en Italia, en una época en la que ni siquiera existía una ley de estadios y donde aún hoy la mayoría de los demás clubes italianos todavía están decidiendo qué tipo de estadio construir, mientras que nosotros ya llevamos disfrutándolo desde hace años”, destacó el mandatario.

GRANADA Y WATFORD, UN TRAMPOLÍN PARA EL ‘SCOUTING’

Otra estrategia por la que apostó el club y que fue clave para su crecimiento fue la de la ampliar la red de propiedad, siendo pioneros en Italia y en Europa, adelantándose a lo que hoy se conoce como multipropiedad. Primero con el Granada, después con el Watford.

“Hemos sido innovadores al crear una sinergia con otros clubes europeos, primero con el Granada en España de 2009 a 2016, y actualmente con el Watford, lo que nos ha permitido aunar las excelencias de ambas sociedades. Creo que esta forma de operar es lo que nos ha permitido seguir siendo competitivos a largo plazo”, ponderó Collavino.

Un plan que sirvió para ampliar la gran apuesta del Udinese: el ‘scouting’, ese con el que forman jugadores, les hacen hueco en la primera plantilla y luego venden a equipos más grandes generando grandes márgenes, convirtiendo este área en una de las prioridades del club. Los casos de Alexis Sánchez, de Juan Cuadrado, Nahuel Molina o Rodrigo de Paul dan buena cuenta de ello.

“Tenemos un gran equipo de ojeadores que va por todo el mundo viendo las mejores competiciones, por ejemplo sub20, sub18 o sub19. Udinese está presente en todo el mundo”, expresó a EFE Andrea Carnevale, encargado de este sector.

“El proceso consiste en adquirir jugadores desconocidos, traerlos aquí para formarlos, que vayan al primer equipo y, dos o tres años después, los mejores se marchan a los mejores equipos”, señaló Carnevale.

Una técnica que con el paso de los años se ha ido mejorando: “Adquirimos jugadores de gran proyección y ahora tenemos la capacidad de entender e intuir hasta donde puede llegar un jugador al máximo nivel”.

EL FÚTBOL COMO MOTOR ECONÓMICO DE UNA CIUDAD

Pocas cosas tienen más repercusión que el fútbol, y en la ciudad norteña de Udine no es diferente. En su caso, el estadio, convertido también en un lugar de encuentro social para ciudadanos y empresas, se ha convertido en el centro neurálgico, tomando el mando de una localidad que hace no tanto era conocida solo por estar cerca de Venecia.

“Hace treinta años una ciudad como Udine era conocida en el mundo por estar cerca de Venecia. Hoy, en cambio, la mayoría de la gente en el mundo asocia la ciudad con el Udinese y estoy convencido de que este es un mérito importante que el club ha tenido en el desarrollo de la marca, en favorecer también el crecimiento de la región”, apuntó Collavino.

SOSTENIBILIDAD POR BANDERA

Y es que Udinese es el cuarto club más sostenible del mundo, solo por detrás de Liverpool, Betis y Real Madrid. Es el primero de la Serie A gracias a iniciativas como utilizar una camiseta hecha con material 100% reciclable o que el estadio, el Dacia Arena, use exclusivamente energía procedente de fuentes renovables.

“Hemos sido los primeros en dar el mensaje de la sostenibilidad a través del fútbol. La marca Macron hizo con nosotros la camiseta, pero luego lo implementó con los otros 70 equipos con los que trabaja”, explicó también a EFE Magda Pozzo, directora de la estrategia comercial del club.

UN PROYECTO QUE NO PARA

“El siguiente paso es no parar y seguir desarrollando una de las actividades que queremos hacer, que es aprovechar estos 20.000 m2 del estadio. Utilizar el fútbol para crear ‘networking’ entre todas las empresas de Italia y para lanzar mensajes potentes como el de la sostenibilidad”, sentenció Pozzo.

El método Udinese engloba innovación, una apuesta formación desde la base para obtener beneficios, un estadio propio y una gestión apoyada con el Watford. Todo ello con un objetivo en mente: volver a Europa.

