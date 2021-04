El mexicano Alejandro Suárez toma “en serio” la comedia y disfruta el drama

Ciudad de México, (EFE).- Si algo ha caracterizado al actor mexicano Alejandro Suárez, de 79 años, es que todo lo que hace, lo hace “en serio”, se trate de la comedia más ligera, como su participación en la serie “Tic Tac Toc”, hasta el drama más intenso, como su trabajo en el filme “El diablo entre las piernas” (2019).

“A veces me dicen los periodistas: ‘¿y usted nunca ha hecho nada en serio?’, y yo les contesto que todo lo que hago, lo hago en serio, si no la gente no te cree”, dice este jueves a Efe Suárez, quien a finales de la década de 1980 adquirió popularidad por su participación en el programa cómico de televisión “La carabina de Ambrosio”.

Aunque es más conocido por su trabajo en la comedia, Suárez comenzó haciendo “drama” en el estatal Canal 11 y ese es otro de los géneros que disfruta hacer.

UN GÁNGSTER ITALIANO

“Estoy en televisión y pronto voy a estar en el cine”, cuenta emocionado Suárez, quien lleva dos semanas al aire en la serie de comedia “Tic Tac Toc: El reencuentro”, cuyas transmisiones son todos los lunes por el canal Las Estrellas.

“Es un programa cómico musical, se habla del retorno del grupo Tic Tac Toc y se hace alusión a todos los grupos que han existido: Menudo, Parchis, Timbiriche, etc.”, cuenta Suárez.

Después de vivir un éxito arrollador en la infancia, un grupo de adultos buscarán reunirse para retomar sus actividades artísticas y recuperar la fama y el aprecio de sus seguidores.

Sin embargo, los planes no se dan como esperaban, pues están a la sombra de una integrante del grupo que sobresalió como solista y caerán en las manos de los ‘managers’ equivocados.

“Yo soy el apoderado del grupo (en la ficción)”, dice Suárez, quien da vida a Tito, un gangster italiano que llegó a la ciudad desde muy chiquito y que se caracteriza por ser un manipulador y tener empresas y negocios fraudulentos.

Los protagonistas del programa son los actores Reynaldo Rossano, Lisset, Mariana Ochoa, Pierre Angelo y Carlos Espejel. Estos dos últimos vivieron un reencuentro en la vida real entre ellos, pues también fueron parte del exitoso programa infantil ochentero, “Chiquilladas”.

“A los dos los conozco desde chiquitos, cuando yo estaba preparándome para ‘Ensalada de locos’, ellos entraban para hacer ‘Chiquilladas’ y ahora estoy trabajando con ellos, es algo fantástico”, confiesa Suárez.

AMISTAD CON RIPSTEIN

Aunque “El diablo entre las piernas” no es la primera cinta en la que trabaja con el director mexicano Arturo Ripstein, sí es el primer protagónico que lleva a cabo junto al “temido” director a quien puede llamar su amigo.

“A Ripstein lo conozco desde que éramos jóvenes, íbamos al Perro andaluz (un café). A mí me dijo un día: ‘¿quieres trabajar en mi próxima película?’, y le pregunté que cuánto tenía que pagar (risas). Hice dos películas: ‘Las razones del corazón’ (2011) y ‘La calle de la amargura’ (2015), pero con un personaje secundario”, relata Suárez.

Años más tarde, el actor recibió una llamada con la siguiente afirmación: ” Alex, vas a ser uno de los protagonistas de mi próxima película”, recuerda el comediante, quien da vida a un hombre celoso y violento. “Yo nunca había dicho cosas así en el cine”, asevera.

La película se estrenó en 2020, días antes de que la pandemia arrasara en el país, y sus presentaciones en cartelera tuvieron que ser frenadas. Ahora se espera el reestreno de la película en salas a inicios de mayo.

Además, el actor espera retomar pronto la obra de teatro “Made in México”, por lo que asegura que “todo está maravilloso”. “Soy un hombre feliz, voy a tener cine, teatro y televisión, como antes”.

