El mexicano Alfredo Gutiérrez se queda en el equipo de prácticas de los 49ers

Redacción Deportes, (EFE).- El liniero mexicano Alfredo Gutiérrez se quedó este jueves por tercer año consecutivo con el equipo de prácticas de los San Francisco 49ers para la temporada 2023 de la NFL.

El nacido en Tijuana, Baja California, no entró el pasado martes en el corte de 53 jugadores que participarán en la temporada que arrancará el próximo 7 de septiembre, pero este jueves apareció en la lista del equipo de prácticas de San Francisco, lo que le abre la posibilidad de saltar al equipo principal.

El liniero ofensivo de 27 años llegó a los gambusinos en el 2021 gracias al International Pathway Program, programa de la NFL que busca talentos alrededor del mundo para darles la oportunidad de jugar en uno de los 32 equipos de la liga.

Gutiérrez, quien debutó en la pretemporada 2022, para esta pretemporada apenas participó en último partido en una jugada en la que el ‘quarterback’ de los 49ers puso la rodilla en el campo.

En México, Gutiérrez brilló con los Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey en el fútbol universitario, antes de ser reclutado en el 2021 para probarse con el equipo que dirige el entrenador Kyle Shanahan.

“Suena a cliché, pero el trabajo duro es lo único que te va a abrir el camino, a veces sin importar cuánto midas; sólo necesitamos creer en nosotros mismos. Espero que lo que hago inspire a los chicos en México para saber que sí se puede llegar a la NFL”, dijo el jugador el año pasado luego de su primer partido de pretemporada.

Isaac Alarcón, el otro mexicano producto del International Pathway Program de la NFL, fue cortado el martes pasado por los Dallas Cowboys y hasta el momento no ha sido llamado para ocupar un lugar en el equipo de prácticas.

Alarcón, nacido en Monterrey, Nuevo León, tiene 25 años, llegó a los Cowboys en el 2020 como liniero ofensivo, posición con la que debutó en la pretemporada 2021.

Luego de estar dos campañas en el equipo de prácticas de la franquicia de la estrella solitaria, para este año fue cambiado a la defensiva, en donde no logró hacerse con un lugar para la temporada 2023.