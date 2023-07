El mexicano Brandon Plaza asegura que el camino a París 2024 pinta bien

Santo Domingo, (EFE).- El mexicano Brandon Plaza, ganador de una medalla de oro en el taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, aseguró estar en la vía correcta hacia los Juegos Olímpicos de París, aunque queda trabajo por hacer.

“El camino a Paría 2024 pinta bien, pero debo tener las pilas puestas y trabajar duro porque debo mejorar mi nivel”, dijo a Efe el deportista.

En la final de los 58 kilos Plaza derrotó en dos asaltos al colombiano Jefferson Ochoa, en un combate en el que impuso condiciones, sin embargo, reconoció tener mucho por mejorar en el próximo año.

“Queda un largo trabajo por hacer, fue una competencia buena, pero tenemos una meta y hay que trabajar. Aunauq gané, aquí cometí errores; debo analizarlos y mejorar”, observó.

Plaza, de 26 años, fue subcampeón mundial en los Mundiales de Manchester en el 2019 y el año pasado ganó medalla de bronce en Guadalajara, a pesar de lo cual no tiene asegurado su puesto en la selección mexicana porque hay otros peleadores de nivel mundial en el equipo y deberá ganarse su lugar.

“Es bueno que haya alguien que te exige porque eso no me permite acomodarme. Estoy sano, con apoyo de la familia y hambre de ganar, pero debo ser mas agresivo, atacar más y marcar con la pierna delantera, además de en otros aspectos”, reveló.

En el camino a París, Plaza tiene como objetivo lograr buenos resultados en los Grand Prix y los Juegos Panamericanos, lo cual le aumentará la confianza para llegar en su mejor momento a los Olímpicos.

“Me falta para llegar a mi mejor momento y tengo tiempo para hacer ajustes de aquí a París”, concluyó.

Este miércoles Plaza encabezó una buena jornada para su país en el taekwondo de los Centroamericanos y del Caribe; además de su presea dorada, Daniela Souza ganó plata en 49 kilos y Carlos Sansores, en +80.