El mexicano Camilo Lara y el sueño cumplido de “ver triunfar la música latina”

Madrid, (EFE).- Cuando en 2004 el músico Camilo Lara comenzó su proyecto del Instituto Mexicano del Sonido (ISM), lo hizo con la mirada puesta en su comunidad, y pasó a crear una sonoridad y una identidad propias a partir de la fusión de ritmos tradicionales y modernos, un cambio que forma parte del triunfo de la música latina.

“Creo en la denominación de origen, gracias a ella hay diversidad y encuentras que tu música puede ser diferente. En este mundo tan estandarizado, tan horizontal, te hace tener un sabor, una personalidad y un punto de vista en la vida”, comenta en una entrevista con EFE en Madrid con motivo de los dos decenios del ISM.

A través de estos años, sus creaciones han girado en torno a donde creció, lo que escuchó y lo que le interesaba, “siempre con un pie en México”, asegura.

Según el artista, la música, aunque sea bailable, debe contener ideas, y a sus canciones ha llevado su gusto por la lectura y la escritura: “Mis discos de baile favoritos son políticos, hay muchísimos cruces entre el baile, la militancia y la protesta. Me gustaba pensar que podía hacer eso. Que el baile es protesta”, justifica.

En estos 20 años, Camilo Lara ha visto cambiar la industria musical, y su proyecto se convirtió en un viaje para él: “Muchas de las cosas por las que luchaba ya se cumplieron, he visto triunfar la música latina y me ha gustado ser parte de ese cambio”, explica.

Su trabajo le ha valido una nominación al Grammy y cuatro nominaciones al Latin Grammy; ha producido a artistas como Los Ángeles Azules, Lila Downs, Norah Jones y Band of Horses, y ha remezclado a Beck, los Beastie Boys, Interpol, Metallica y Joe Crepúsculo, entre otros.

En los últimos años se ha dedicado más al cine; trabajó con Marvel Studios para las bandas sonoras de ‘Black Panther: Wakanda Forever’ y ‘Thor: amor y trueno’; fue consultor musical para la película de Pixar ‘Coco’, y su música apareció en ‘Narcos’, ‘Breaking Bad’, ‘Y tu mamá también’, ‘Californication’ y ‘Ugly Betty’.

“Cuando haces cine, trabajas para la película, el público y el bien dramático. Es increíble, tienes que desdoblarte un poco. Te da la oportunidad de convertirte en distintas personas, las que no puedes ser regularmente con tu proyecto”, afirma Lara, uno de los nombres de referencia de la música de América Latina.

Como productor, apunta que, para hacer música, lo más importante es encontrar artistas con voz propia, que sean originales, pues ellos “tienen la capacidad de lograr carreras larguísimas y más emocionantes”.

‘Algo + Ritmo 2004-2024’

Para celebrar los 20 años del IMS, Lara publicó el disco recopilatorio ‘Algo + Ritmo 2004-2024’, un recorrido por su amplia y exitosa carrera. Además de incluir temas que han marcado su trayectoria musical, presenta dos canciones nuevas con Ceci Bastida, Foudeqush y Esteman.

“Es casi un diario personal, estas canciones son mi diario de vida y, para otras personas ,es parte de lo que pasó en un tiempo y parte de la historia”, dice. Y precisa que, después de años alejado de los escenarios, este disco es una buena forma de volver.

El pasado domingo en Ciudad de México cerró el festival Vive Latino; durante marzo y abril estará de gira por su país y Estados Unidos, y luego llegará a Europa con conciertos en España, Francia e Italia, donde presentará su mezcla personal de cumbia, mambo y chachachá con ritmos urbanos como el punk, el hiphop y la música electrónica.