El mexicano Isaac Alarcón queda fuera de los Cowboys para la temporada 2023

Redacción Deportes (EFE).- El liniero mexicano Isaac Alarcón quedó fuera del corte de 53 jugadores de los Dallas Cowboys que enfrentarán la temporada 2023 de la NFL.

Los Cowboys hicieron 32 recortes y movieron a cuatro jugadores a la lista de reserva-lesionados para reducir la plantilla que estará a las órdenes del entrenador Mike McCarthy para este año.

Alarcón aún puede ser contratado para el equipo de prácticas de Dallas, aunque deberá esperar al menos 24 horas para saber si el equipo de la estrella solitaria lo llama para un cuarto año en sus filas.

El liniero nacido en Monterrey, Nuevo León, tiene 25 años, llegó a los Cowboys en el 2020 vía el ‘International Pathway Program de la NFL’, un programa que busca talentos en todo el mundo para darles oportunidad de jugar en la liga.

Como liniero ofensivo, Alarcón participó en dos juegos de pretemporada en el 2021, su desempeño le permitió mantenerse en el equipo de prácticas.

En la pretemporada 2022 arrancó como titular en el último duelo ante los Seattle Seahawks, en ese juego fue utilizado como guardia izquierdo. Tampoco pasó el corte de 53 jugadores, pero de nuevo se quedó en el equipo de prácticas.

A principios de este año el ex jugador de los Borregos del Tecnológico de Monterrey del fútbol universitario en México, fue requerido por el coordinador defensivo de Dallas, Dan Quinn, quien lo elogió de manera reiterada en el transcurso de la temporada baja.

“Me encanta su talento, el tamaño, su fortaleza y es muy duro mentalmente”, alabó Quinn durante la primavera pasada a su jugador defensivo.

A pesar del corte no es el final del sueño de jugar en la NFL para Alarcón, quien a sus 25 años aún tiene posibilidades de ser llamado por otro equipo o ser requerido por los Cowboys en el equipo de prácticas por el conocimiento que ya tiene del sistema defensivo.

Los Dallas Cowboys arrancarán la temporada regular el próximo 10 de septiembre con su visita al estadio de los New York Giants.