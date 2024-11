El mexicano Peso Pluma entre los artistas hispanos favoritos para los Premios Billboard

Miami, (EFE).- El mexicano Peso Pluma, que se alzó con seis premios Latin Billboard a finales de octubre pasado, es también uno de los nominados a los galardones Billboard Music del próximo 12 de diciembre, en los que compiten por los máximos premios Zach Bryan, Taylor Swift, Morgan Wallen y Sabrina Carpenter.

Peso Pluma está nominado a los premios Top Latin Artist, Top Latin Male Artist y Top Latin Song, esta tercera categoría por la canción ‘QLONA’, en colaboración con la colombiana Karol G.

Tras alzarse como el mejor artista latino en los premios europeos de MTV, los Europe Music Awards (EMAs), que tuvieron lugar el pasado 10 de noviembre en Manchester (Reino Unido), Peso Pluma “consolida aún más su estatus como superestrella mundial” con estas tres nominaciones a los Billboard Music Awards (BBMA), informó este lunes Billboard.

El segundo álbum de Peso Pluma, ‘Éxodo’, que se lanzó en junio pasado, “rápidamente se disparó al éxito en las listas”, mientras que ‘Génesis’ (2023), nominado también al Grammy, alcanzó el puesto número uno tanto en la lista Global Top Albums de Spotify como en la lista U.S. Top Albums, con tres canciones ingresando a las listas Top 50 Global de Apple Music y Top Songs Debut de Spotify a nivel mundial.

Además, todas las canciones de su último álbum debutaron en la lista Top 100 de Spotify en México, con once canciones que llegaron a la lista Spotify Top 200 Global y 12 en la lista U.S. Top 200.

De nombre real Hassan Emilio Kabande (Zapopan, 1999), este joven compositor e intérprete del estado de Jalisco se ha convertido en uno de los principales embajadores del impulso que la música tradicional mexicana ha experimentado a nivel mundial en su fusión con otras músicas como el rap.

Fue en 2020 cuando publicó su primer álbum, ‘Ah y qué?’, al que siguió en 2021 ‘Efectos secundarios’, tras los que obtendría primero el reconocimiento en su propio país y, a partir de 2023, también el internacional con sus últimos discos, ‘Génesis’ (2023) y el más reciente ‘Éxodo’ (2024).

Veintidós semanas después de su lanzamiento, ‘Éxodo’ permanece en el puesto número 3 de la lista Top Álbumes de Spotify México y en el número 11 de la lista Top Álbumes Global de Spotify.

Los Billboard Music Awards se celebrarán el jueves 12 de diciembre.

La cantante de ‘Tortured Poets Department’, Taylor Swift, y Drake “se enfrentan una vez más para competir por la mayor cantidad de premios BBMA de todos los tiempos. Los dos empataron el año pasado con un total de 39 premios en su carrera”, añadió la organización.