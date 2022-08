El mexicano Rodrigo Prieto dirigirá la película de Netflix de “Pedro Páramo”

Ciudad de México, (EFE).- El director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, que fue nominado en la edición de 2020 de los Óscar por su trabajo en “Silence”, de Martin Scorsese, será el director de la producción de Netflix de la obra de Juan Rulfo “Pedro Páramo”.

“Fue una de esas cosas que el instinto te dice, obviamente en el momento me impactó y dije ‘¿podré?’ y algo me dijo ‘sí, ve'”, detalló Prieto sobre el momento en el que le preguntaron si se animaría a dirigir la película sobre una de las obras literarias mexicanas por excelencia y cuyos derechos ya eran de la plataforma.

“Me he estado aventando desde entonces. Estaba filmando ‘Barbie’ y la mitad de mi cerebro estaba en ‘Pedro Páramo'”, aseguró bromeando el director.

El anuncio fue hecho durante el evento “Que México se vea”, en el que Netflix presentó su estrategia para México y celebró la influencia del cine mexicano con una exposición recordando los hitos del séptimo arte producidos en el país.

Además, también hubo una conferencia con la presencia de artistas como las actrices Cecilia Suárez y Teresa Ruiz, la directora Natalia Beristáin y el propio hijo del legendario escritor mexicano, Juan Carlos Rulfo.

Prieto, que ya fue nominado al Óscar por “Brokeback Mountain” (2005), de Ang Lee, comenzó su carrera rondando anuncios para televisión con 22 años y cuenta en su haber con el cortometraje “Likeness”, que debutó en 2013 durante el festival de cine de Tribeca.

Además de Scorsese y Lee, cineastas como Ben Affleck (“Argo”, 2012), Oliver Stone (“Wall Street: Money Never Sleeps”, 2010), el español Pedro Almodóvar (“Los abrazos rotos”, 2009) y el mexicano Alejandro González Iñárritu (“Amores Perros”, 2000) han requerido los servicios de Prieto a lo largo de los años.