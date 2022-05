El mexicano Vela contra el argentino Driussi, duelo entre estrellas tocadas

Chicago (EE.UU.), (EFE).- Los Ángeles FC, del mexicano Carlos Vela; y el Austin FC, del argentino Sebastián Driussi; se enfrentarán este miércoles en la primera jornada entre semana de la MLS estadounidense, en un cruce al que ambos equipos llegan tocados tras dos encuentros sin victorias.

Pese a seguir como líder del Oeste, el LAFC solo sumó un punto en los últimos dos partidos, mientras que el Austin lleva dos derrotas consecutivas que le impidieron mejorar su actual tercera posición.

Tras arrancar la temporada con cuatro goles en los primeros cuatro partidos, Vela lleva siete jornadas sin ver puerta y buscará reivindicarse en casa, donde su equipo está invicto en seis partidos (cuatro victorias y dos empates).

En el Austin, Driussi es el líder ofensivo con siete goles y tres asistencias en once partidos, lo que le permitió además ganar el premio al mejor jugador de abril en la MLS.

Su equipo depende del argentino, exjugador del Zenit San Petersburgo, y sufrió dos derrotas en las últimas dos jornadas, ante el Real Salt Lake y Los Ángeles Galaxy, cuando Driussi no marcó ni asistió.

La jornada favorece en el papel al Dallas del técnico español Nico Estévez, segundo, uno de los más en forma de la liga. No pierde desde hace nueve jornadas y viene de doblegar por 3-1 al Galaxy a domicilio para asaltar la segunda posición, a un punto del LAFC.

También cuenta con una oportunidad para recuperar puntos el propio Galaxy, que visita a un Minnesota United que lleva tres derrotas consecutivas.

El delantero mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández suma cinco goles este curso, pero no ve puerta desde hace cinco jornadas.

Las ambiciones del Galaxy pasan también por sus goles, en un año en el que el objetivo mínimo de la franquicia es clasificarse para los ‘playoffs’.

En la Conferencia Este reina el equilibrio con un grupo de tres equipos que comparten la primera posición: Montreal, Orlando City y Philadelphia Union.

El Orlando, del portero peruano Pedro Gallese, descansará este miércoles al tener ya un partido más, mientras que el Montreal y el Philadelphia se medirán con el Nashville y el Inter Miami, respectivamente.

Los canadienses jugarán en uno de los campos más difíciles de la MLS, contra un Nashville que solo perdió dos veces en las últimas dos temporadas ante su público.

Philadelphia recibirá al Inter Miami del argentino Gonzalo Higuaín, que convive desde hace mes y medio con molestias físicas, y del ecuatoriano Leonardo Campana, el líder anotador del equipo con seis dianas.

. Programa de la duodécima jornada:

Miércoles 18 de mayo:

19.30 DC United-New York City

19.30 New York Red Bulls-Chicago Fire

19.30 Philadelphia Union-Inter Miami

20.00 Minnesota-Los Angeles Galaxy

20.30 Houston Dynamo-Seattle Sounders

20.30 Nashville SC-CF Montreal

20.30 Sporting Kansas City-Colorado Rapids

22.00 Vancouver Whitecaps-FC Dallas

22.30 Los Angeles FC-Austin FC

22.30 San Jose Earthquakes-Portland Timbers

Horas ET (-4 GMT).