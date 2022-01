El mexicano y méxicoamericano políticamente educado (Segunda parte)

LA INSTITUCIONALIDAD

Las instituciones son la mejor garantía de los ideales democráticos; la independencia de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial nos garantiza que en controversias como las que han surgido últimamente, las instituciones nos sacarán del atolladero. El mejor ejemplo es la polarización que existe actualmente en los Estados Unidos y las mentiras que los partidarios de Trump, inspiradas, instigadas y repetidas por él mismo de que hubo fraudes electorales y él debió haber ganado. Las cortes reiterada y contundentemente dijeron, no. Los funcionarios electorales presionados por Trump y sus secuaces resistieron y dijeron no fue así. Ante la falta de instituciones que respaldaran la mentira, una horda de partidarios tomaron el capitolio esperando interrumpir la certificación de la victoria de Biden. No lo lograron. Por lo tanto, defender las instituciones es parte de lo que debe defender el mexicano y el mexicoamericano políticamente educado.

MÉXICO Y MORENA

Idealmente, los mexicanos y los mexicoamericanos, deberíamos conocernos más, entendernos más, comprendernos más. Ambas poblaciones políticamente educadas deberíamos tener agendas muy parecidas. El progreso de unos repercutiría positivamente en los otros. Para facilitar todo eso, el inglés debería enseñarse desde el primer año en las escuelas públicas de México y ser una materia regular en cada grado de cada nivel. Debería haber un libro de texto gratuito que hable y explique a los mexicanos acerca de los mexicoamericanos y muchas referencias en otros textos de historia, geografía y ciencias. En las escuelas americanas la educación debería ser bilingüe de inmersión 50% o sea mitad de la instrucción en inglés y la otra mitad en español. Deberían ser -obligatorios- los temas de historia sobre los mexicoamericanos y los afroamericanos, para que se dieran cuenta de las contribuciones de hispanos y negros.

LA LUCHA ETERNA DE LOS MEXICOAMERICANOS

En ese mundo ideal o conveniente, todos los mexicanoamericanos deberíamos poder votar por funcionarios mexicanos y tener nuestros diputados y senadores. Deberíamos tener voces y caminos políticos para que la frontera, los consulados y otras instituciones tuvieran representación en Estados Unidos y hacer menos complicados trámites y gestiones.

MORENA Y AMLO REPROBADOS

Desgraciadamente no es el caso. Peor aún, las ilusiones con MORENA y AMLO han sido otra mancha en el leopardo de la ignominia de ambas poblaciones. Nunca se ha reunido AMLO con los grupos de mexicanos en el exterior, estableció una relación con Trump indigna ya que ha sido nuestro opresor más reciente y más visible, no fue diplomático con Biden, ni con su triunfo, ni con el partido demócrata. Pocas cosas nos duelen tanto a los mexicoamericanos como las crisis de la frontera y el mal trato que reciben los centroamericanos. Nos vemos en ellos. Nos hemos quejado abundantemente del mal funcionamiento de los consulados y ni Marcelo Ebrard, ni AMLO, ni los diputados de MORENA hacen nada para ayudarnos.

LA INSEGURIDAD

A los mexicanos y a los mexicoamericanos nos duele en el alma la inseguridad de México. Tienen impactos económicos, de turismo, comercio y de gobernabilidad. Vemos cómo las instituciones en México fallaron, como podrían fallar aquí también ante la amenaza de los extremismos. No vemos que el gobierno avance en nada, al contrario, crece el crimen y la inseguridad.

VISIÓN DEL FUTURO

Cuando estos temas sean parte de la educación política de mexicanos y mexicoamericanos, cuando nos veamos como miembros de un mismo grupo con más afinidades que diferencias y comprendamos que no basta votar, sino que debemos incorporarnos más activamente a grupos, agendas, y acciones, podremos transformar la sociedad y nos acercaremos a un mundo más justo.

El comienzo es educarse políticamente.