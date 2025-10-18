El Miami Seaquarium cerró tras 70 años y pasar de ícono de la ciudad a centro de polémica

Miami (EE.UU.), (EFE).- El Miami Seaquarium ha llegado esta semana a su fin tras pasar de icono de la ciudad a centro de protestas contra el maltrato de la famosa orca Lolita, como parte del movimiento mundial contra estos parques marinos que han tenido que cerrar o transformarse tras la polémica desatada en 2013 por el documental Blackfish.

El acuario, inaugurado en 1955 en el condado de Miami-Dade, ha sido durante décadas uno de los parques marinos más célebres de Estados Unidos, un lugar de ocio y turismo familiar.

Exhibiciones como las de Lolita, los delfines, las presentaciones marinas, la cúpula geodésica y el paisaje junto a la Bahía Vizcaíno lo han hecho parte del imaginario de la ciudad.

Con una extensión de más de 15 hectáreas, ha albergado también tiburones, tortugas, manatíes, aves, reptiles y peces. Pero ese legado comenzó a erosionarse con la denuncias de maltrato animal.

La polémica por Lolita

Una de las figuras más emblemáticas, pero que generó más polémica, fue Lolita, una orca capturada en 1970 que vivió allí durante más de 50 años, la más longeva en cautiverio en ese parque.

En sus últimos años, Lolita ya no participaba de espectáculos públicos, y su tanque fue cerrado al público permanentemente en 2021 como parte de exigencias regulatorias.

Finalmente, Lolita falleció en 2023 por una condición renal antes de que se lograra su reubicación en un santuario marino en el Pacífico como estaba planeado.

Además de Lolita, ocurrieron muertes de otros mamíferos marinos, lo que alimentó críticas de organizaciones defensoras de los animales.

“El público ya no quiere seguir viendo animales encerrados en tanques pequeños, donde no tienen nada que es natural e importante para ellos”, declara a EFE Wendy Fernández, una de las portavoces de PETA (People for the Ethical Treatment of Animals).

Fernández explica que son animales que se ven obligados a nadar en círculos interminables, vivir con otros animales con los que son incompatibles, lo que causa que se hieran entre sí.

A las denuncias de activistas se han sumado comunicados oficiales, incluido uno del Gobierno de EE. UU., que ha señalado violaciones en los tanques y deficiencias veterinarias que habrían causado sufrimiento y muertes.

El impacto de Blackfish

Un punto de inflexión en esta discusión llegó en 2013 con el estreno de Blackfish, que narra la historia de Tilikum, una orca mantenida en cautiverio en SeaWorld Orlando e implicada en la muerte de tres personas.

“El documental enseñó mucho a las personas lo que pasa, cómo capturan a los animales del océano, los arrancan de su familia, todo el dolor que sienten ellos”, recuerda Fernández.

La película mostró con crudeza el sufrimiento físico y psicológico de estos animales, provocando protestas mundiales, un boicot a los parques de SeaWorld y una caída drástica en su asistencia.

En 2016, la empresa anunció el fin de su programa de cría de orcas y la eliminación gradual de los espectáculos con ellas.

Sin embargo, para Fernández el cierre del acuario en Miami es una lección para los parques de SeaWorld: “Van a ser los próximos en cerrar sus puertas, si no dejan el negocio fracasado de la explotación del animal”.

En el caso del acuario de Miami, el gobierno del condado también ha denunciado violaciones sanitarias y de bienestar animal, deterioro de las instalaciones, falta de cuidado veterinario, que han llevado a cancelar el arrendamiento al operador, The Dolphin Company, que se ha negado a desalojar y ha emprendido una batalla legal.

PETA pide además, que ya cerrado el acuario, más 100 delfines, focas, leones marinos y pájaros sean enviados a santuarios. “La gente se da cuenta de que el abuso animal, la explotación animal, es algo que ya no quieren seguir apoyando”, remarca.

Cierre definitivo y nuevo proyecto

El cierre operativo del acuario se realizó el domingo, en medio del proceso de bancarrota solicitado por la compañía, que fijó esa fecha para su clausura y facilitar así su venta, mientras continúa el litigio por el desalojo. Una audiencia prevista para este viernes definirá los próximos pasos, incluida la posible aprobación de la venta a Terra Group por 22,5 millones de dólares.

La empresa prevé transformarlo en un nuevo acuario sin animales marinos en espectáculos, sino para educación, conservación y exhibiciones inmersivas.

PETA sin embargo ha mostrado preocupación por la posibilidad de que se incluyan exhibiciones de pingüinos y tiburones. Fernández dice que le están pidiendo a Terra Group “que salgan del negocio fracasado de la explotación animal porque no hay ninguna necesidad”.