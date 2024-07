El Mimoso ya se divorció de María Elena Delfín tras ser acusado de violencia doméstica

México, (Notistarz/AMEXI).- Luis Antonio López, mejor conocido como “El Mimoso”, quien promociona el álbum “Obra maestra”, reveló que ya está divorciado de María Elena Delfín, con quien estuvo casado por cuatro años, y quien lo acusa de haber ejercido violencia doméstica durante el tiempo que estuvieron juntos.

Fue a principios de este año cuando Delfín dio a conocer que sufría violencia por parte del cantante de regional mexicano, agresiones que iban desde lo verbal hasta lo físico, una noticia que no tardó en tomar relevancia en la industria de la música, una situación que afectó al cantante, de acuerdo a su revelación.

En entrevista para AMEXI, el cantante reveló que vivió momentos muy difíciles luego de darse a conocer la supuesta agresión que ejercía sobre quien fuera su esposa, quien llegó a confesar que temía por su vida, aunque el ex vocalista de Banda El Recodo negó todo y comenzó acciones legales.

“Ese trago amargo ya pasó, sí fue una situación difícil que en su momento me lastimó, me hirió mucho internamente, sé que mucha gente me atacó, mucha gente de repente quiso participar creyendo la parte mala, la parte negativa, pero yo decía y por qué nunca me preguntaron cómo estaba yo”.

“Por qué nunca me preguntaron cómo me sentía y por qué nunca me preguntaron por qué me veían borracho aquí, borracho allá, también una decepción te lleva a tomar acciones pues refugiándote en el alcohol, que ahorita gracias a Dios estoy muy bien, me siento muy cómodo, estoy tratando de bajar de peso, estoy tratando de darle más importancia a mi salud”.

Agregó que ya está divorciado, aunque indicó que no lo ve como un fracaso a su vida personal y que como figura pública siempre va a estar expuesto a la opinión de los demás ya sean buenas, malas o muy destructivas.

“Ya me divorcié, creo que es la primera vez que lo estoy diciendo aquí, una de las pocas veces que lo estoy diciendo, pero te digo, a veces las redes sociales comentan y dicen tantas cosas que no son ciertas, pero vaya, uno debe entender que eres figura pública, eres imagen y vas a estar siempre en el ojo del huracán como dicen”.

“Soy una persona que día con día quiere seguir aprendiendo, quiere seguir siendo mejor y nada, aceptar lo que de repente en la vida se ponga, la vida no es todo color de rosa, tú puedes estar en un momento de tu carrera, en el mejor de tus momentos que estás viviendo, pero enfrentando una situación y dices tú, bueno, si me toca vivirlo así, tengo que hacerlo, por algo pasan las cosas”.

Notistarz/ Staff